Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [1-3.10]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1 października – 3 października

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Sokrates – 19.00 SOBOTA: Sokrates – 17.00 NIEDZIELA: Koncert Mała Muzyka – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Tymoteusz i Psiuńcio – 16.00 NIEDZIELA: Tymoteusz i Psiuńcio – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Koncert Muzyczny dla Seniorów – 16.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert Brutah – 21.00 SOBOTA: Po prostu – 18.00; Czarny kwadrat. Sonata for keybord and tape – 20.00; Koncert Ende Neu – 22.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 SOBOTA: Koncert Jesienne Zbiory – 09.30, 11.00, 12.30

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Fatima – 12.10, 16.50; Jak rozmawiać z psem – 09.00, 10.30, 13.10, 17.10; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 09.30, 14.50; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 12.40, 19.40, 22.00; Nie czas umierać – 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.30, 20.30, 21.40; Psi Patrol Film – 13.20, 15.30, 17.40; Rodzinka rządzi – 10.00, 11.10, 13.30, 16.00, 18.30; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 14.40; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 19.10; Small world – 21.00; Teściowie – 15.20, 19.10, 21.10; Wcielenie – 22.00; Żeby nie było śladów – 17.30, 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Czarny młyn – 10.50; Fatima – 12.10, 16.50; Jak rozmawiać z psem – 10.30, 13.10, 17.10; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 10.10, 14.50; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 12.40, 19.40, 22.00; Nie czas umierać – 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.20, 19.30, 20.30, 21.40; Psi Patrol Film – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40; Rodzinka rządzi – 10.00, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 14.40; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 19.10; Small world – 21.00; Teściowie – 13.10, 19.10, 21.10; Wcielenie – 22.00; Żeby nie było śladów – 17.30, 20.45

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After. Ocal mnie – 12.50; Czarny młyn – 09.30, 12.50; Fatima – 13.50, 16.20; Free Guy dubbing – 15.10; Jak rozmawiać z psem – 10.00, 11.40, 13.50, 16.10; Jeźdźcy sprawiedliwości – 21.40; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 09.30; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 18.20, 20.40, 22.00; Nie czas umierać 2D – 10.30, 13.00, 14.00, 16.20, 17.20, 18.30, 19.50, 20.50; Nie czas umierać 4DX – 11.30, 15.00, 18.20, 21.50; Psi Patrol Film – 11.30, 13.30, 15.40, 17.50; Rodzinka rządzi – 10.30, 11.30, 14.00, 16.30, 18.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 18.50; Small world – 20.00; Teściowie – 19.00, 21.10; Żeby nie było śladów – 15.10, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: After. Ocal mnie – 15.40; Czarny młyn – 12.50; Fatima – 13.50, 16.20; Free Guy dubbing – 13.00; Jak rozmawiać z psem – 10.40, 11.40, 13.50, 16.10; Jeźdźcy sprawiedliwości – 21.40; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 18.20, 20.40, 22.00; Nie czas umierać 2D – 10.30, 13.00, 14.00, 16.20, 17.20, 18.30, 19.50, 20.50; Nie czas umierać 4DX – 11.30, 15.00, 18.20, 21.50; Psi Patrol Film – 10.50, 11.20, 13.30, 15.40, 17.50; Rodzinka rządzi – 10.30, 11.30, 14.00, 16.30, 18.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 11.00, 18.50; Small world – 20.00; Teściowie – 19.00, 21.10; Żeby nie było śladów – 15.10, 20.30

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Fatima – 15.15; Jak rozmawiać z psem – 14.25, 16.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 21.30; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 15.00, 17.45; Nie czas umierać – 00.07, 10.15, 12.40, 13.40, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.30, 20.30, 21.30; Psi Patrol Film – 14.50, 16.55; Rodzinka rządzi – 10.00, 14.40, 17.15; Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 21.05; Small world – 18.35, 22.20; Teściowie – 19.35; Żeby nie było śladów – 14.40, 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Fatima – 14.55; Jak rozmawiać z psem – 10.30, 14.25, 16.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 21.30; Luca – 10.00; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 10.15, 12.20; Najmro. Kocha, kradnie, szanuje – 15.00, 19.15; Nie czas umierać – 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 14.40, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.30, 20.30, 21.30; Psi Patrol Film – 10.40, 12.45, 14.50, 16.55; Rodzinka rządzi – 10.30, 12.55, 15.20, 17.45; Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.10; Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 20.15; Small world – 12.25, 18.35, 21.05; Teściowie – 13.00, 17.15; Żeby nie było śladów – 17.25, 20.45

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Lassie, wróc! - 08.45; Mała wielka stopa 2 – 09.00; Fatima – 10.30; Ciotka Hitlera – 10.45; Jak rozmawiać z psem – 12.30; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 12.45; Teściowie – 14.45; Żeby nie było śladów – 15.00; Nie czas umierać – 16.30, 19.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 18.00; Niefortunny numerek albo szalone porno – 20.15 SOBOTA: Fatima – 12.45; Jak rozmawiać z psem – 13.30; Teściowie – 14.45; Żeby nie było śladów – 15.00; Nie czas umierać – 16.30, 19.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 18.00; Niefortunny numerek albo szalone porno – 20.15 NIEDZIELA: Fatima – 12.45; Jak rozmawiać z psem – 13.30; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 14.45; Żeby nie było śladów – 19.15; Nie czas umierać – 16.30, 19.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 15.15; Teściowie – 17.30

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Yakari i wielka podróż – 09.00; Moje życie to cyrk – 11.00; Gunda – 16.00; Żeby nie było śladów – 18.00; Człowiek, który sprzedał swoją skórę – 21.00 SOBOTA: Yakari i wielka podróż – 11.00; Nawet myszy idą do nieba – 13.00; Dziki Zachód Calamity Jane – 15.00; Człowiek, który sprzedał swoją skórę – 18.00; Żeby nie było śladów – 20.15 NIEDZIELA: Moje życie to cyrk – 11.00; Gunda – 16.00; Żeby nie było śladów – 18.00; Człowiek, który sprzedał swoją skórę – 21.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Objazdowa Etiuda&Anima – 18.00; Żeby nie było śladów – 20.00 SOBOTA: Objazdowa Etiuda&Anima – 17.00, 19.30; Żeby nie było śladów – 21.00 NIEDZIELA: Objazdowa Etiuda&Anima – 16.00, 17.30; Żeby nie było śladów – 19.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Nomadland – 17.30 SOBOTA: Sound of Metal – 17.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Jak rozmawiać z psem – 12.40; Nie czas umierać – 17.30, 20.30; Żeby nie było śladów – 14.30 SOBOTA NIEDZIELA: Fatima - 10.25; Jak rozmawiać z psem – 12.40; Nie czas umierać – 17.30, 20.30; Żeby nie było śladów – 14.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Nie czas umierać – 18.00, 21.00; Żeby nie było śladów – 15.00 SOBOTA NIEDZIELA: Fatima – 13.00; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siłą – 11.15; Nie czas umierać – 18.00, 21.00; Żeby nie było śladów – 15.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Rodzinka rządzi – 15.00, 17.15; Nie czas umierać – 19.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Fatima – 17.00; Gunda – 19.00; Jak rozmawiać z psem – 09.00, 11.00, 15.00; Nie czas umierać – 16.45, 19.15, 20.00; Rodzinka rządzi – 10.00, 14.30, 16.00, 18.15; Small world – 20.30; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 13.00; Żeby nie było śladów – 09.15, 16.15, 19.30 SOBOTA NIEDZIELA: Fatima – 13.45, 17.00; Gunda – 19.00; Jak rozmawiać z psem – 13.00, 15.00; Nie czas umierać – 12.45, 16.45, 19.15, 20.00; Rodzinka rządzi – 12.15, 14.30, 16.00, 18.15; Small world – 20.30; Żeby nie było śladów – 16.15, 19.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dom nocny – 20.45; Fatima – 18.00; Mistrz – 20.30; Psi Patrol: Film – 14.00, 16.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – 18.00; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 16.00 SOBOTA: Dom nocny – 19.45; Fatima – 18.00; Mistrz – 16.00; Psi Patrol: Film – 11.00, 13.00, 15.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – 17.00; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 20.30 NIEDZIELA: Dom nocny – 19.45; Fatima – 16.00; Mistrz – 20.30; Psi Patrol: Film – 11.00, 13.00, 15.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – 17.00; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 18.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA: Psi Patrol Film – 14.45; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 16.30; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 18.15; Small world – 20.00 NIEDZIELA: Psi Patrol Film – 14.00; Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła – 15.30; The Metropolitan Opera Live – 17.00; Wyszyński – zemsta czy przebaczenie – 19.30; Small world – 21.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Fatima – 19.30; Rodzinka rządzi - 14.30, 17.00