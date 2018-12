Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [14-16 grudnia 2018]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 14 grudnia – 16 grudnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające – 20.00 NIEDZIELA: Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające – 17.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Szewczyk Dratewka. Bajka do zjedzenia – 09.30, 11.30 SOBOTA: Lustra opowiadają w czwartek – 13.00, 15.00 NIEDZIELA: Lustra opowiadają w czwartek – 10.00, 12.00; Szewczyk Dratewka. Bajka do zjedzenia – 12.00, 14.00; Ja, Maria – 18.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Cesky diplom – 19.00 SOBOTA: La Traviata – 18.55 NIEDZIELA: Skarb – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Jazz Bez: Koty Papieża – 19.00; Jazz Bez: Niechęć – 21.00 SOBOTA: Jazz Bez: Mark Tokar Belveder Quintet – 19.00; Jazz Bez: Jachna / Mazurkiewicz / Buhl – 21.00 NIEDZIELA: Brak Sensu, Aniołej, Żyrafa i Stołek – 17.00; Przepisy nie tylko dla dziewczynek – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert Pijarowski Szymczak – 19.00 NIEDZIELA: Koncert Osiecka Symfonicznie – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Autsajder – 10.20, 15.00, 19.40, 21.50; Bohemian Rhapsody – 11.15, 16.00, 19.00; Creed II – 21.45; Diabeł: Inkarnacja – 17.00, 20.30, 22.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 10.00, 12.10; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 13.15, 17.00; Fuga – 15.00, 21.30; Grinch – 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30; Kursk – 10.00, 14.30, 17.30, 20.00, 22.30; Miłość jest wszystkim – 12.30, 18.45; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.00, 13.00; Narodziny gwiazdy – 15.10, 18.00, 20.50; Planeta Singli 2 – 12.30, 17.10, 19.40, 22.10; Zabójcze maszyny dubbing – 14.00; Zabójcze maszyny napisy – 16.40, 19.20, 22.00 SOBOTA NIEDZIELA: Autsajder – 10.20, 15.00, 19.40, 21.50; Bohemian Rhapsody – 11.15, 16.00, 19.00; Creed II – 21.45; Diabeł: Inkarnacja – 17.00, 20.30, 22.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 10.00, 12.10; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 10.00, 13.15, 17.00; Fuga – 15.00, 21.30; Grinch – 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30; Kursk – 10.00, 14.30, 17.30, 20.00, 22.30; Miłość jest wszystkim – 12.30, 18.45; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.00, 13.00; Narodziny gwiazdy – 15.10, 18.00, 20.50; Oblicze mroku – 22.10; Planeta Singli 2 – 12.30, 17.10, 19.40; Zabójcze maszyny dubbing – 14.00; Zabójcze maszyny napisy – 16.40, 19.20, 22.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Bohemian Rhapsody - 20.00; Creed II – 17.40; Diabeł: Inkarnacja – 15.00, 20.15, 22.15; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D dubbing – 12.50; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 10.00, 10.45, 17.30; Fantastycznie zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 3D 4DX dubbing – 11.20, 16.40; Grinch – 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00; Kraina wielkiego nieba – 15.30; Kursk – 13.30, 17.00, 19.30, 22.00; Miłość jest wszystkim – 12.00, 18.10, 20.50; Misja Yeti – 10.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 10.10, 12.10, 14.10; Narodziny gwiazdy – 12.40, 19.00, 21.50; Planeta Singli 2 – 16.10, 18.40, 21.10; The Quake. Trzęsienie ziemi dubbing – 11.20, 16.00, 22.30; The Quake. Trzęsienie ziemi napisy – 20.15; Zabójce maszyny 2D dubbing – 10.20, 13.00; Zabójcze maszyny 2D napisy – 15.40, 18.20, 21.00; Zabójcze maszyny 4DX dubbing – 14.00; Zabójcze maszyny 4DX napisy – 19.20, 22.00 SOBOTA NIEDZIELA: Bohemian Rhapsody - 20.00; Był sobie Deadpool – 18.50; Creed II – 16.10; Diabeł: Inkarnacja – 15.00, 20.15, 22.15; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D dubbing – 12.50; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 10.00, 10.45, 17.30; Fantastycznie zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 3D 4DX dubbing – 11.20, 16.40; Grinch – 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00; Hotel Transylwania 3 – 10.40; Kraina wielkiego nieba – 15.30; Kursk – 13.30, 17.00, 19.30, 22.00; Miłość jest wszystkim – 12.00, 18.10, 20.50; Misja Yeti – 10.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 10.10, 12.10, 14.10; Narodziny gwiazdy – 12.40, 19.00, 21.50; Planeta Singli 2 – 17.50, 21.00; The Quake. Trzęsienie ziemi dubbing – 11.20, 16.00; The Quake. Trzęsienie ziemi napisy – 20.20, 22.30; Zabójce maszyny 2D dubbing – 10.20, 13.00; Zabójcze maszyny 2D napisy – 15.40, 18.20, 21.00; Zabójcze maszyny 4DX dubbing – 14.00; Zabójcze maszyny 4DX napisy – 19.20, 22.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Bohemian Rhapsody – 12.55, 15.50, 17.30, 20.25; Diabeł: Inkarnacja – 14.45, 19.00, 21.05; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.40; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 10.15, 18.15; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D napisy – 21.10; Grinch – 10.00, 11.15, 12.05, 13.20, 14.20, 15.25, 16.25, 18.30; Miłość jest wszystkim – 10.30, 12.20, 15.10, 18.00, 20.50; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 10.10, 11.40, 16.50; Narodziny gwiazdy – 14.10, 17.05, 20.00; Planeta Singli 2 – 13.05, 15.40, 18.45, 20.35; Robin Hood: Początek dubbing – 21.20; Robin Hood: Początek napisy – 18.50; Zabójcze maszyny dubbing – 13.50, 16.40, 19.30 SOBOTA: 7 uczuć – 14.15; : Bohemian Rhapsody – 12.55, 15.50, 20.25; Diabeł: Inkarnacja – 19.00, 21.05; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.40; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 13.50, 17.30; Grinch – 10.00, 11.15, 12.05, 13.20, 14.20, 15.25, 16.25, 18.30; Kler – 11.25; Met Opera: La Traviata – 18.55; Mikołajkowe poranki: Pettson i Findus – 10.30; Miłość jest wszystkim – 12.20, 15.10, 18.00, 20.50; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.40, 16.50; Narodziny gwiazdy – 11.05, 14.10, 17.05, 20.00; Planeta Singli 2 – 13.05, 15.40, 18.45, 20.35; Robin Hood: Początek dubbing – 21.20; Robin Hood: Początek napisy – 18.50; Zabójcze maszyny dubbing – 10.20, 16.40, 19.30 NIEDZIELA: 7 uczuć – 12.10; : Bohemian Rhapsody – 12.55, 15.50, 17.30, 20.25; Diabeł: Inkarnacja – 14.45, 19.00, 21.05; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.40; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D dubbing – 10.15, 18.15; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2D napisy – 21.10; Grinch – 10.00, 11.15, 12.05, 13.20, 14.20, 15.25, 16.25, 18.30; Kler – 13.50; Mikołajkowe poranki: Pettson i Findus – 10.30; Miłość jest wszystkim – 12.20, 15.10, 18.00, 20.50; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 10.10, 11.40, 16.50; Narodziny gwiazdy – 11.05, 14.10, 17.05, 20.00; Planeta Singli 2 – 13.05, 15.40, 18.45, 20.35; Robin Hood: Początek dubbing – 21.20; Robin Hood: Początek napisy – 18.50; Zabójcze maszyny dubbing – 16.40, 19.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Chasing the breath – 20.45; Chef Flynn – 14.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 08.45, 11.00; Fuga – 16.15; Kraina wielkiego nieba – 18.15; Roma – 14.45, 17.15; Run Camino – 19.45; Tam, gdzie rosną poziomki – 20.15 SOBOTA: Chef Flynn – 10.15, 14.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 12.30; Fuga – 16.15; Kraina wielkiego nieba – 18.15; Roma – 10.00, 17.15, 19.45; Siódma pieczęć – 20.15; Zimna wojna – 15.30 NIEDZIELA: Chef Flynn – 14.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 13.30; Fuga – 16.15; Kraina wielkiego nieba – 18.15; Persona – 20.15; Roma – 17.15, 19.45; Zimna wojna – 15.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak sensów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Grace Jones – 15.30; Sweet Country – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Młodość Astrid – 19.00 SOBOTA: Młodość Astrid – 16.00; Fuga – 18.30; Bohemian Rhapsody – 20.30 NIEDZIELA: Cicha noc – 18.00; Bohemian Rhapsody – 20.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): SOBOTA: Zbiry Hindostanu – 19.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Grinch – 16.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 14.00; Narodziny gwiazdy – 18.00; Robin Hood: Początek – 20.30 SOBOTA: Grinch – 16.00; Kler – 13.30; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.45; Narodziny gwiazdy – 18.00; Robin Hood: Początek – 20.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Bohemian Rhapsody– 17.45; Grinch – 16.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 14.15; Robin Hood: Początek – 20.15 SOBOTA: Grinch – 10.15, 16.15; Kler – 18.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 12.00; Planeta Singli 2 – 20.30; Robin Hood: Początek – 14.00 NIEDZIELA: Grinch – 10.15, 14.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 12.00; Miłość jest wszystkim – 15.45; Robin Hood: Początek – 20.00; Zimna wojna – 18.15

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Grinch – 15.00, 17.00; Narodziny gwiazdy – 19.15 SOBOTA: Grinch – 09.00, 11.00; Narodziny gwiazdy – 12.45 NIEDZIELA: Grinch – 15.00, 17.00; Narodziny gwiazdy – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Autsajder – 20.15; Fuga – 18.00; Grinch – 09.00, 10.00, 14.15, 16.15; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 09.30, 14.00, 16.00; Miłośc jest wszystkim – 18.00, 20.30; Nadmiar łaski – 19.00; Zabójcze maszyny dubbing – 15.15, 18.15; Zabójcze maszyny napisy – 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Autsajder – 20.15; Eter – 17.30; Fuga – 18.00; Grinch – 14.15, 16.15; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 13.45, 15.45; Miłośc jest wszystkim – 17.45; Nadmiar łaski – 19.00; Roma – 20.00; Teraz albo nigdy – 20.30; Zabójcze maszyny dubbing – 14.45, 18.15; Zabójcze maszyny napisy – 20.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Grinch – 14.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 16.00; Miłość jest wszystkim – 20.45; Narodziny gwiazdy – 18.00 SOBOTA: Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda – 18.00; Grinch – 13.30; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.00; Miłość jest wszystkim – 15.30; Narodziny gwiazdy – 20.45 NIEDZIELA: Creed II – 20.30; Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda – 15.00; Grinch – 14.00; Miśków 2-óch w Nowym Jorku – 11.00,1 3.00; Miłość jest wszystkim – 18.00; Narodziny gwiazdy – 20.15; Robin Hood: Początek – 18.00