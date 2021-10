Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [29-31.10]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 29 października – 31 października

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): NIEDZIELA: Brama – 14.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Lekcje niegrzeczności czyli Łysol i Strusia – 09.30, 11.30 SOBOTA: Lekcje niegrzeczności czyli Łysol i Strusia – 16.00 NIEDZIELA: Lekcje niegrzeczności czyli Łysol i Strusia – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Wojtek Mazolewski – Yugen – 20.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Zaduszki jazzowe – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.00; Diuna 2D – 11.40, 13.50, 17.10, 20.20, 22.00; Diuna 3D – 14.30; Furioza – 14.10, 17.00, 22.00; Halloween Zabija – 17.20, 19.40; Jak rozmawiać z psem – 12.00; Maraton Horrorów – 22.00; Moje wspaniałe życie – 17.40; Mój przyjaciel wampir – 14.45; Nie czas umierać – 17.00, 20.30; Ostatni pojedynek – 16.40, 19.10, 21.40, 23.30; Poroże – 14.50, 19.50, 22.10, 23.50; Psi Patrol Film – 11.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.00, 12.10, 14.15, 16.20; Rodzinka rządzi – 10.00, 12.20; Ron Usterka – 10.20, 11.50, 12.40, 15.00; Venom: Carnage dubbing – 10.40, 13.00, 17.30, 19.45; Venom: Carnage napisy – 15.15, 19.50; Wszyscy święci z New Jersey – 18.30, 21.10 SOBOTA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.40, 12.30; Diuna 2D – 11.40, 13.50, 17.10, 20.20, 22.00; Diuna 3D – 14.30; Furioza – 14.10, 17.10, 20.10; Halloween Zabija – 17.20, 19.40, 00.10; Moje wspaniałe życie – 17.40; Mój przyjaciel wampir – 14.30; Nie czas umierać – 17.00, 20.30; Poroże – 14.50, 19.50, 22.10; Psi Patrol Film – 11.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.10, 12.10, 14.15, 16.20; Rodzinka rządzi – 10.00, 12.10; Ron Usterka – 10.20, 11.50, 12.40, 15.00; Venom: Carnage dubbing – 10.40, 13.00, 17.30, 19.45; Venom: Carnage napisy – 15.15, 22.00; Wszyscy święci z New Jersey – 18.30, 21.10 NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.40, 12.30; Diuna 2D – 11.40, 13.50, 17.10, 20.20, 22.00; Diuna 3D – 14.30; Furioza – 14.10, 17.10, 20.10, 22.00; Halloween Zabija – 17.20, 19.40; Moje wspaniałe życie – 17.40; Mój przyjaciel wampir – 14.30; Nie czas umierać – 17.00, 20.30; Poroże – 14.50, 19.50, 22.10; Psi Patrol Film – 11.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.10, 12.10, 14.15, 16.20; Rodzinka rządzi – 10.00, 12.10; Ron Usterka – 10.20, 11.50, 12.40, 15.00; Venom: Carnage dubbing – 10.40, 13.00, 17.30, 19.45; Venom: Carnage napisy – 15.15; Wszyscy święci z New Jersey – 18.30, 21.10

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.30, 12.30; Diuna 2D – 11.10, 13.50, 17.00, 20.10; Diuna 3D 4DX – 12.10, 15.15, 18.20, 21.30; Furioza – 13.10, 16.00, 19.00, 22.00; Halloween Zabija – 18.20, 20.40, 23.00; Mój przyjaciel wampir – 14.50; Nie czas umierać 2D – 14.20, 17.40, 21.00; Ostatniej nocy w Soho – 16.50, 19.20, 22.00, 23.20; Poroże – 17.20, 19.30, 21.50, 00.00; Psi Patrol Film – 11.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Rodzinka rządzi – 10.40; Ron Usterka – 10.00, 11.20, 12.20, 13.40, 16.00; Venom: Carnage 2D dubbing – 11.00, 13.20, 17.45, 20.00; Venom: Carnage 2D napisy – 15.30, 22.15; Venom: Carnage 4DX – 10.00; Wesele – 14.30; Wszyscy święci z New Jersey – 20.00, 22.30 SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.30, 12.30; Diuna 2D – 11.10, 13.50, 17.00, 20.10; Diuna 3D 4DX – 12.10, 15.15, 18.20, 21.30; Furioza – 13.10, 16.00, 19.00, 22.00; Halloween Zabija – 18.20, 20.40; Mój przyjaciel wampir – 14.50; Nie czas umierać 2D – 14.20, 17.40, 21.00; Ostatniej nocy w Soho – 16.50, 19.20, 22.00; Poroże – 17.20, 19.30, 21.50; Psi Patrol Film – 11.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Rodzinka rządzi – 10.40; Ron Usterka – 10.00, 11.20, 12.20, 13.40, 16.00; Venom: Carnage 2D dubbing – 11.00, 13.20, 17.45, 20.00; Venom: Carnage 2D napisy – 15.30, 22.15; Venom: Carnage 4DX – 10.00; Wesele – 14.30; Wszyscy święci z New Jersey – 18.50, 21.30

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.20, 12.20; Diuna – 12.10, 15.20, 18.30, 19.35, 22.45; Furioza – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25; Halloween Zabija – 18.30, 20.55; Mój przyjaciel wampir –10.20, 14.00, 17.00; Nie czas umierać – 12.20, 20.00, 23.20; Nocny Maraton Filmowy – 22.00, 22.15; Ostatniej nocy w Soho – 16.00, 18.30, 21.00, 23.30; Poroże – 16.30, 18.45, 23.35; Psi Patrol Film – 10.00, 12.00, 14.20; Rodzina Addamsów 2 – 11.10, 13.20, 15.30; Rodzinka rządzi – 10.10; Ron Usterka – 10.00, 12.20, 14.40, 17.40; Venom: Carnage dubbing – 12.30, 14.45; Venom: Carnage napisy – 17.20, 19.00; Wesele – 15.40; Wszyscy święci z New Jersey – 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii –12.20; Diuna – 10.50, 14.00, 17.10, 19.35, 20.20; Furioza – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; Halloween Zabija – 18.30, 20.55; Mój przyjaciel wampir –10.20, 14.00, 17.00; Nie czas umierać – 12.20, 20.00; Ostatniej nocy w Soho – 16.00, 18.30, 21.00; Poranki: Masza i niedźwiedź – 10.00, 11.30; Poroże – 16.30, 18.45, 21.15; Psi Patrol Film – 10.00, 12.00, 14.20; Rodzina Addamsów 2 – 10.10, 13.20, 15.30; Rodzinka rządzi – 10.10; Ron Usterka – 10.00, 12.20, 14.40, 17.40; Venom: Carnage dubbing – 12.30, 14.45; Venom: Carnage napisy – 17.20, 19.00; Wesele – 15.40; Wszyscy święci z New Jersey – 21.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 09.30; Diuna – 14.00, 17.00; Poufne lekcje perskiego – 15.15; Moje wspaniałe życie – 18.00, 20.30; Furioza – 20.00 SOBOTA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 14.15; Diuna – 14.00, 17.00; Poufne lekcje perskiego – 11.45, 12.00, 17.45; Moje wspaniałe życie – 15.45, 20.15; Furioza – 20.00 NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 14.15; Diuna – 14.00, 17.00; Poufne lekcje perskiego –17.45; Moje wspaniałe życie – 15.45, 20.15; Furioza – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Demakijaż: Let’s Srart the Revolution – 16.00; Demakijaż: Sabaya – 18.00; Demakijaż: Bliss – 19.45 SOBOTA: Demakijaż: Let’s Srart the Revolution – 14.30; Demakijaż: Karaibskie głosy – 16.15; Demakijaż: W nowym świetle. Rijkmuseum i niewolnictwo – 18.00; Demakijaż: Instructions for Survival – 20.15 NIEDZIELA: Demakijaż: Let’s Srart the Revolution – 15.00; Demakijaż: Mów mi Marianna – 17.00; Demakijaż: Aida – 18.30; Demakijaż: Titane – 21.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Furioza – 19.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Diuna – 20.00; Furioza – 17.15; Rodzina Addamsów 2 - 15.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazoni – 11.30, 13.15; Diuna – 20.00; Furioza – 17.15; Rodzina Addamsów 2 - 15.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Diuna – 17.40; Furioza – 20.30; Rodzina Addamsów 2 – 15.50 SOBOTA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 12.45; Diuna – 16.20; Furioza – 19.15; Maraton Halloween – 22.00; Rodzina Addamsów 2 – 14.30 NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 11.30; Diuna – 17.10; Fatima – 15.10; Furioza – 20.00; Rodzina Addamsów 2 – 13.20

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Rodzina Addamsów 2 – 17.00; Ostatni pojedynek – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Czarny młyn – 09.00; Diuna 2D – 11.30, 14.00, 20.00; Diuna 3D – 17.00; Fatima – 09.30; Furioza – 17.30, 20.15; Halloween Zabija – 19.30, 21.00; Poroże – 19.00; Rodzina Addamsów 2 – 13.30, 15.30; Ron Usterka – 14.30, 17.15; Venom 2: Carnage dubbnig – 09.00, 15.00, 16.45 SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 12.00; Diuna 2D – 14.00, 20.00; Diuna 3D – 17.00; Furioza – 17.30, 20.15; Halloween Zabija – 19.30, 21.00; Poroże – 19.00; Rodzina Addamsów 2 – 13.30, 15.30; Ron Usterka – 12.15, 14.30, 17.15; Venom 2: Carnage dubbnig - 15.00, 16.45

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Diuna 2D – 17.45; Furioza – 21.00; Rodzinka rządzi – 13.00, 15.30 SOBOTA: Diuna 2D – 20.00; Furioza – 17.00; Rodzinka rządzi – 12.00, 14.30 NIEDZIELA: Diuna 2D – 17.00; Furioza – 20.15; Rodzinka rządzi – 12.00, 14.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo - Strażniczka Amazonii – 14.45; Jak rozmawiać z psem – 16.15; Furioza – 18.00; Venom 2: Carnage – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA: Ron Usterka – 15.00, 17.00; Bo we mnie jest seks – 19.00; Dom nocny – 21.00 NIEDZIELA: Ron Usterka – 13.00, 15.00