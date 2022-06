Lublin. Wraca Kino w Bramie. Pokażą film z 1928 roku

Jak zabezpieczyć psa przed kleszczami latem?

Tak samo, jak w przypadku ludzi, tak samo dla psów dużym zagrożeniem są kleszcze — pasożyty te przenoszą bowiem choroby zagrażające życiu czworonogów. Jednak zwierzaki rzadko same zauważają ich obecność, dlatego też to po stronie właściciela leży cała profilaktyka i zabezpieczenie pupila. O to, jak to zrobić, zapytaliśmy Karolinę Biniakiewicz, która prowadzi sklep internetowy Psia Kość.