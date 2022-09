Kayah i Viki Gabor zaśpiewają w Teatrze Muzycznym

Akcja charytatywna "Słyszę Cię – Teatr Muzyczny w Lublinie dla psychiatrii dzieci i młodzieży" realizowana jest na rzecz młodych ludzi, których problemy psychiczne pogłębiły się m.in. w czasie pandemii. Na koncert obowiązują wejściówki-cegiełki – wydawane w zamian za dary na rzecz Oddziału Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.



- Misją Teatru Muzycznego w Lublinie jest nie tylko dostarczanie rozrywki, ale także angażowanie się w sprawy społeczne i bycie blisko drugiego człowieka, dlatego realizacja tego projektu jest dla nas bardzo ważna - podkreślają organizatorzy koncertu.



Podczas koncertu charytatywnego wystąpią artyści Teatru Muzycznego w Lublinie: Kamila Lendzion, Dorota Szostak-Gąska, Jakub Gąska i Patryk Pawlak z gościnnym udziałem Wiktorii Trynkiewicz i Julii Bieniek. Na scenie pojawią się również gwiazdy polskiej sceny - Kayah i Viki Gabor. Artystom będzie towarzyszył band Teatru Muzycznego w Lublinie.



Warto podkreślić, że przed koncertem odbędzie się wykład poświęcony problematyce młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Prelekcję wygłosi dr n. med. Agata Makarewicz z I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.



Dary można wymieniać na wejściówki w siedzibie Teatru Muzycznego w Lublinie (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5): w Dziale Obsługi Widzów (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub w kasie biletowej (poziom 0) od wtorku do piątku w godz. 10.00–18.00. 1 wejściówka to dary o równowartości 50 zł. Potrzebne są m.in. gry planszowe, materiały plastyczne i biurowe, kubki z atestem oraz odzież. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Teatru Muzycznego.