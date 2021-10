Co możemy znaleźć na końcu komina? Poznaj różne typy nasad

Prawidłowe działanie ciągu kominowego ma kluczowe znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Komin umożliwia odprowadzanie spalin i zanieczyszczeń na zewnątrz domu. Co zrobić, by ciąg kominowy działał bez zakłóceń? Jak polepszyć wydajność wentylacji grawitacyjnej? W tym celu należy zakupić nasadę kominową. Dowiedz się jak działają nasady, do czego służą i jaką nasadę wybrać