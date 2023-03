Koncert Izzy and the Black Trees w DDK Węglin

Zespół wydał swój pierwszy album w 2020 roku. Płyta "Trust No One" zyskała uznanie w kraju i za granicą. Utwór tytułowy albumu był prezentowany przez legendarnego Steve’a Lamacq w programie BBC 6 Music Recommends. Aktualnie muzycy promują drugi krążek - "Revolution Comes in Waves".



- Izzy and the Black Trees to połączenie brudnych punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa elektryzująca energia na miarę the Pixies, PJ Harvey czy Patti Smith - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



Zespół wystąpi w składzie: Izabela Izzy Rekowska – wokal, teksty, Mariusz Dojs – gitara, wokal, Mateusz Pawlukiewicz – perkusja oraz Łukasz Mazdah Mazurowski – gitara basowa.



Koncert będzie tłumaczony na polski język migowy w całości, także treści utworów. Koncert tłumaczyć artystycznie na PJM będzie Magdalena Gach. Poza tym podczas koncertu istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej i audiodeskrypcji na żywo.



Bilety w cenie 20 zł do nabycia w godzinach otwarcia Kasy DDK „Węglin” lub w dniu koncertu na godzinę przed wydarzeniem.