Koncert Moriah Woods w Puławach

Moriah Woods jest urodzoną i wychowaną w Colorado (USA), a obecnie mieszkającą w Polsce wokalistką, multi-instrumentalistką, autorką tekstów i muzyki, tworzącą w stylistyce dark-folk/rock. Ma na swoim koncie dwa albumy: "The Road To Some Strange Forest" (2016) oraz "Old Boy" (2019).

Bilety w cenie 40 zł (balkon) i 50 zł (parter) dostępne w kasie POK, tel.: 81 458 67 21 i na Biletyna.pl.