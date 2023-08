Koncert O.N.E. w Centrum Spotkania Kultur

To żeńska formacja jazzowa, której skład tworzą przedstawicielki młodego pokolenia muzyków, na co dzień́ udzielające się̨ na scenie jazzowej, awangardowej i pop.



Grupa w 2020 roku została dominowana do Fryderyków w kategorii "Nadzieja Jazzu". Artystki mają w swoim dorobku dwa albumy.



Skład: Kamila Drabek – kontrabas, Monia Muc – saksofon, Patrycja Wybrańczyk – perkusja oraz Kateryna Ziabliuk - fortepian.



Bilety na koncert kosztują 55 i 70 zł.