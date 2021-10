Koncert Wiedeński w Świdniku

Kameralny Zespół Straussowski obecny jest na scenie od niemal dekady. Podczas koncertu w Świdniku wystąpią soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodowego baletu. Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na świecie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych.



Podczas Koncertu Wiedeńskiego zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza" oraz "Kraina uśmiechu".



- W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią Państwa olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Straussowskiej Orkiestry Kameralnej wykonującej to niezwykłe widowisko. Koncert programowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu - zapraszają organizatorzy.



Bilety: 85 zł. Wejściówki do nabycia w kasie kina LOT (al. Lotników Polskich 24), rezerwacje tel. 81 751 24 61, 537 687 837 lub online na platformie kupbilecik.pl.