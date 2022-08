Łona i Webber na finał Centralnego Placu Zabaw. Koncertowe zakończenie wakacji w Wirydarzu CK

Kolejna edycja projektu, jakim jest Centralny Plac Zabaw, dobiega końca. Ponownie mieszkańcy Lublina mogli w czasie wakacji liczyć na wiele propozycji spędzania czasu: od warsztatów, przez spektakle i koncerty. Tym razem wyjątkowo wydarzenia organizowane były nie tylko w Centrum Kultury, ale i w Domu Kultury LSM oraz Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.



Przed nami już ostatni weekend CPZ, którego głównym punktem będzie sobotni koncert Łona i Webber + The Pimps. O godz. 21 w Wirydarzu Centrum Kultury wystąpi popularny duet: raper Łona, czyli Adam Zieliński i producent Webber (Andrzej Mikosz). Panowie współpracują już od blisko dwóch dekad, wydając wspólnie kilka ciepło przyjętych albumów. W Lublinie artyści wystąpią w projekcje z towarzyszeniem grupy The Pimps, którą tworzą młodzi muzycy: perkusista Jose Manuel Alban Juarez, gitarzysta Daniel Popiałkiewicz, Michał Kowalski grający na instrumentach klawiszowych i basista Maciej Kałka. Bilety: 60/70 zł.Po koncercie zabawa potrwa dalej. O dobre wibracje w secie DJ'Skim zadbają Lazy One & Tweetson. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.



Muzyczny weekend w Centrum Kultury rozpocznie jednak już w piątek o godz. 20.30 koncert Jerry Heil, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek młodego pokolenia w Ukrainie. Uczestniczka tamtejszego X-Factor cieszy się ogromną popularnością w internecie. Wstęp na koncert: 20/30 zł.

W niedzielę, 28 sierpnia o godz. 18, w ramach Centralnego Placu Zabaw przeniesiemy się do Amfiteatru LSM, gdzie zorganizowane zostaną "Potyczki poetyckie z muzyką na żywo". Będzie to spotkanie z Turniejem Jednego Wiersza im. Hanssena. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są pod adresem mailowym: ksiegarnia@ck.lublin.pl.



Z kolei w poniedziałek o godz. 18 na koncertowy koniec wakacji Wirydarz CK przejmą zespoły metalowe: Vader, Hate i Thy Disease. Ta pierwsza formacja to polscy weterani death metalu, jeden z najbardziej konsekwentnych zespołów na europejskiej scenie. Hate to z kolei ekstremalna mieszanka black i death metalu. Thy Disease to założony w 1999 roku zespół, który rozwinął swoje charakterystyczne brzmienie, mieszając ciężkie i odjazdowe rytmy z syntetycznymi samplami. Bilety: 80/100 zł.



W ramach Centralnego Placu Zabaw jeszcze w weekend odbędą się ostatnie warsztaty w Domu Kultury LSM i Centrum Kultury. Szczegóły na stronie internetowej projektu.