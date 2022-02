Muzyczny weekend w Trzecim Księżycu

Piątkowy koncert popularnego duetu Jarząbek-Jurkiewicz przebiegnie w akustycznym rock-folkowym klimacie. Artyści wykonają piosenki klasyków: Dylana, Kaczmarskiego czy Nohavicy oraz autorskie kompozycje. Wstęp na koncert kosztuje 30 zł.



W sobotę solowy koncert wykona absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej w Bydgoszczy, trębacz i flugelhornista - Rafał Dubicki. Przed rokiem artysta wydał drugi autorski album "Shadow on the Space". Bilety na koncert do nabycia również w cenie 30 zł.