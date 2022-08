Przemysław Golden i Złote Twarze Live Band na Centralnym Placu Zabaw

Przedostatni weekend tegorocznego Centralnego Placu Zabaw rozpocznie się mocnym muzycznym akcentem. 19 sierpnia scenę przejmie Przemysław Golden, który zaprezentuje materiał ze swojego najnowszego, 9. już albumu.



Tematyka utworów, zgodnie z tytułem krążka, nawiązuje do mitologii greckiej. Część utworów powstała we współpracy z innymi artystami i warto podkreślić, że wszyscy oni pojawią się w Lublinie. Będzie to więc niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo wszystkich wykonawców z płyty. Złote Twarze Live Band oraz Natalia Grosiak, Bisz, Kroki, Novika i Runforrest - wszyscy oni gwarantują muzyczną przygodę oscylującą wokół ambitnej elektroniki, trip-hopu, chilloutu czy rapu.



Przed i po koncercie o dobry nastrój zadbają Szatt&Wuks. Bilety: 40-60 zł.



W sobotę Wirydarz CK również wypełni się dobrą muzyką. Tym razem za sprawą cyklu "Słabi Prezenterzy". O godz. 20 do tańca porwą chętnych DJ'e Peace & Dance. Wstęp wolny.



W najbliższy weekend na Centralnym Placu Zabaw znajdą coś dla siebie również wielbiciele teatru. W sobotę i niedziele o godz. 11 popularny aktor Dariusz Jeż zaprosi najmłodszych na "Bajkoczytanie". Dzieci poznają bohaterów wybranych książek. 21 sierpnia o godz. 16 będzie też spektakl interaktywny "Podróże cyrkowej rodziny". Na te atrakcje wstęp jest bezpłatny.



Tradycyjnie nie zabraknie również warsztatów dla odbiorców w różnym wieku. Będzie coś dla fanów origami, nowego cyrku, jogi czy streetdance. Oprócz zajęć w Centrum Kultury w Lublinie, na zajęcia będzie warto wybrać się również do Domu Kultury LSM (ul. Wallenroda 4a), gdzie 22 i 25 sierpnia odbędą się warsztaty teatrojogi pod okiem Beaty Passini, a 23 sierpnia warsztaty kreatywne oraz zajęcia montażu wideo.



W nadchodzących dniach Centralny Plac Zabaw zawita również w kolejną lokalizację - do Muzeum Osiedli Mieszkaniowych (ul. Wileńska 21). Tam już w najbliższy piątek o godz. 16.30 chętni będą mogli złożyć z papieru własny organizer na biurko. Z kolei w czwartek, 25 sierpnia o godz. 14 coś dla miłośników krzyżówek, czyli turniej o tematyce literackiej.



Jest w czym wybierać. Szczegóły dotyczące poszczególnych atrakcji dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury.