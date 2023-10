Sexbomba i Zenek Kupatasa w Zgrzycie

Zespół Sexbomba gra nieprzerwanie od 1986 r. Powstał w Legionowie z fascynacji melodyjnym punk rockiem i rockandrollem. W tym samym roku debiutują na Festiwalu w Jarocinie. Muzyka Sexbomby to kombinacja punk rocka i rockandrolla przywołująca skojarzenia z twórczością Ramones. Specjalnością Sexbomby są występy na żywo. Jak dotąd wystąpili m. in. na: Festiwalach w Jarocinie, Przystanku Woodstock, węgierskim AORA festiwalu, Mazowieckim Festiwalu Rockowym i wielu innych. W swojej długiej karierze występowali na jednej scenie m. in. z takimi zespołami jak: Buzzcocks, G.B.H, Vibrators, 999, Bones, Generators, UK Subs, Anti Nowhere League, Toy Dolls, PTTB. Ostatnie lata to kolejne występy m.in. na Przystanku Woodstock w latach 2015, 2016 i 2017 oraz rocznicowa składanka zatytułowana „SEXXXBOMBA” wydana z okazji XXX-lecia istnienia zespołu. Z tej okazji odbył się również rocznicowy koncert w warszawskim klubie Stodoła z udziałem zespołów: Armia, Moskwa, Prawda, KSU, The Bill, Cela Nr 3, Pull The Wire, który poprowadził Marek Wiernik. W roku 2021 przypadła XXXV rocznica powstania zespołu uczczona jubileuszową trasą wraz z równolatkiem, zespołem Farben Lehre. Oba zespoły wydały też wspólną płytę, na której oprócz premierowych utworów grupy „wymieniły” się utworami tzn. zespół Farben Lehre nagrał utwór Sexbomby „Betonowe to”, a Sexbomba „Handel” z repertuaru Farben Lehre. W roku 2021 ukazała się winylowa płyta zespołu Sexbomba w USA oraz jubileuszowe, dwupłytowe wydawnictwo w Polsce. Aktualnie zespół intensywnie koncertuje i pracuje w studio nad nowym albumem.



ZENEK KUPATASA to cudowne dziecko polskiej sceny niezależnej. Mając 15 lat założył zespół Kabanos, któremu przewodził przez 21 lat. Od 1997 roku czynnie tworzy, pisze piosenki i wydaje płyty. Obecnie tworzy pod własnym szyldem. Na koncertach nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Wspierają go w tym na scenie gitarzysta Jurek Halapenio, perkusista Boguś Bambaryła i basista Włodek Bombel. Obecnie promuje pierwszą część albumu "Rezyliencja" - pod szyldem "Tak 3mać!".

Początek o godzinie 19.00. Bilety w przedsprzedaży 65 zł, w dniu koncertu 75 zł.

Link do biletów https://kbq.pl/96413