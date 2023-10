Uwaga koncert! Nadzieje polskiej muzyki – Gruzja, The Strubs, Mchy i Porosty

GRUZJA – gwiazda polskiego black metalu



Gruzja to objawienie na polskiej – i nie tylko – scenie black metalowej. Mało który zespół, w ostatnim czasie narobił tyle zamieszania co właśnie Gruzja. Każda ich płyta wywołuje niemały hałas w mediach oraz wśród fanów. Skład jest iście gwiazdorski ponieważ zespół tworzą artyści, instrumentaliści i wokaliści znani między innymi z Furii, Odrazy, Biesów, THAW, Mentor, Licho, WTZ i kilkunastu innych zespołów. Na tej trasie koncertowej promować będą nową płytę. Koncerty Gruzji to esencja metalu. Destylat koncertu klubowego. Gruzini słyną z tego, że mają specyficzny kontakt z publicznością o czym zaświadczyć może każdy, kto widział ich koncerty w klubach i na festiwalach, podczas których zwykli ubliżać słuchaczom, naruszać ich przestrzeń osobistą. Tego nie można przegapić!

THE STUBS – ostatnie takie trio



Bezapelacyjnie numer 1 polskiego rock’n’rolla. Nie ma w tym kraju drugiego takiego zespołu. Tomek, Radek i Łukasz (a teraz Dominik) od 2010 roku wydali 4 płyty i kilka epek. Jak sami mówią – grają niskobudżetowy rock and roll. Jedni widzą w nich następców The Stooges, a drudzy powiedzą, że to nic innego jak grunge. Każdy będzie miał rację. Ich muzyka jest przesiąknięta wpływami zza Oceanu. Ich muzyka jest szczera i bezczelna. Grają rocka takiego jaki powinien być czyli szybko, głośno z przesterowanymi gitarami i świetną sekcją rytmiczną. Zespół zjechał pół świata. Grali chyba wszędzie, gdzie to możliwe. Występowali na największych festiwalach, na skłotach, dachach, w klubach, lasach, szopach, garażach… Nieważne. Jesienią wydają nową płytę i ruszają w trasę. Byłoby nie na miejscu ich koncert przegapić.

MCHY i POROSTY – smutek polskiej wsi



Czyli po prostu Bartosz Zaskorski. Pochodzi ze wsi Żytno. Jego projekt to smutna muzyka elektroniczna, wiejski dungeon synth i popsute techno z włochatego grobu. Muzykę Mchów można było usłyszeć w grze Cyberpunk 2077. Wydawał w Not Not Fun, Heimat Der Katastrophe, Syntetyku, Brutażu i Pointless Geometry. Zaskórski jest również autorem komiksów, współpracuje z włoskim wydawnictwem Hollow Press.

Koncert odbędzie się 20 października, w piątek o godzinie 19:00. Przedsprzedaż biletów: https://www.biletomat.pl/.../gruzja-the-stubs-mchy-i.../