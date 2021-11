Mężczyzna wpadł do szybu windowego. Znamy nowe ustalenia spółdzielni

Urząd Dozoru Technicznego będzie ustalać dokładne przyczyny nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w weekend w jednym z wieżowców na lubelskim Czechowie. 47-latek wpadł do szybu windowego, w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Pod nadzorem prokuratora sprawą zajmują się też policjanci