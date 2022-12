Monodram Karola Mazurka "Czy warto...?"

Ashwagandha w kroplach. Na co zwrócić uwagę, wybierając preparat?

Ashwagandha to roślina zielarska, która w ostatnich latach cieszy się sporym zainteresowaniem konsumentów. Jej naturalny obszar występowania obejmuje Indie, Bangladesz, Pakistan i Sri Lankę. Z biologicznego punktu widzenia jest to roślina psiankowata, czyli blisko spokrewniona z pomidorem i ziemniakiem. Ashwagandha wykazuje działanie tonizujące i zalicza się ją do adaptogenów. Na rynku występuje w formie suplementów diety w proszku, kapsułkach i płynie. Ze względu na przyswajalność najlepsza jest ashwagandha w kroplach. Na co zwrócić uwagę, wybierając preparat?