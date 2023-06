Premiera spektaklu "TRIBE" w Chatce Żaka

Spektakl "TRIBE" opowiada o zasadach obowiązujących we wspólnotach. - Gwarantują stałość, bezpieczeństwo, możliwość przewidywania. Niewidoczne, brane za pewnik, uznawane za naturalny stan rzeczy zasady i wartości, których one bronią, budują niepodważalną rzeczywistość. Zadaniem każdego członka społeczności jest zarówno przestrzeganie ich, jak i pilnowanie, że są one przestrzegane przez wszystkich - czytamy w opisie.



To spektakl w reżyserii Adrianny Sawczak, która odpowiada również za choreografię. Muzykę skomponował Michał Nazimek.



Przedstawienie skierowane jest do osób dorosłych. Bilety na spektakl kosztują 20 zł.