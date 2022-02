Scena Reduta rusza w trasę po regionie. Na początek - Tarnogród

Scena Reduta to inicjatywa Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, której celem jest nawiązanie do tradycji lubelskiego teatru objazdowego, który już w XIX wieku wyruszał w Polskę z gościnnymi występami. Projekt został zainaugurowany w 2021 roku, a przed nami druga edycja trasy, w ramach której Teatr Osterwy odwiedzi ze swoimi spektaklami różne ośrodki kultury na mapie województwa.



- Aktorzy na trasie Reduty przejechali w roku ubiegłym 2000 kilometrów. To trasa, na której najważniejszy był teatr i spotkanie z widzem. W tym roku z jeszcze większą energią i poczuciem sensu i misji proponujemy nowy repertuar. Z nadzieją na równie wartościowe spotkania z publicznością Lubelszczyzny - mówi Gabriela Figura z Działu Promocji Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.



Założeniem tej idei jest dotarcie z profesjonalnym teatrem i zawodowymi aktorami do publiczności mniejszych ośrodków i stworzenie ich mieszkańcom możliwości uczestnictwa w artystycznym wydarzeniu.



Na początek widzowie z Tarnogrodu, Krasnegostawu i Kraśnika zobaczą spektakl "Grace i Gloria". To historia dwóch kobiet o krańcowo różnych temperamentach, charakterach i skrajnie odmiennych doświadczeniach życiowych. Reżyser spektaklu, Bogdan Augustyniak, dotyka tematów dojrzałości i przemijania. W role tytułowe na scenie wcielają się Lucyna Malec i Stanisława Celińska.



W repertuarze drugiego sezonu Sceny Reduta, oprócz "Grace i Gloria", znalazły się także spektakle "Jestem lekka jak rzęsa wiatru...", "Psie serce", "Małe zbrodnie małżeńskie", "Tata ma kota" i "Antygona w Nowym Jorku".



Pierwszy przystanek na mapie trasy: Tarnogród. W tamtejszym ośrodku kultury (Rynek 18) już 4 marca o godz. 17 mieszkańce będą mogli obejrzeć komedię "Grace i Gloria". Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Sceny Reduta.