Spektakl "Margules. Nieobecność" wyruszy w trasę po kraju

Teatr Polska to inicjatywa, której celem jest docieranie z wartościowym teatrem do mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. W tym roku do projektu dołączył spektakl Łukasza Witt-Michałowskiego "Margules. Nieobecność" realizowany przez Scenę InVitro z Lublina.

Przedstawienie inspirowane jest biografią Ludwika Margulesa. To artysta polskiego pochodzenia, który był niezwykle ceniony w Meksyku i stawiany w jednym rzędzie z wielkimi polskimi awangardystami — Jerzym Grotowskim czy Tadeuszem Kantorem. Sztuka miała swoją premierę w 2020 roku podczas Konfrontacji Teatralnych w Lublinie.

Harmonogram pokazów w ramach projektu Teatr Polska:

19.09 – Krasnostawski Dom Kultury

20.09 – Włodawski Dom Kultury

13.10 – Miejski Ośrodek Kultury w Jatrzębiu-Zdroju

14.10 – Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach