Sztukmistrze wystąpią w Puławach. Spektakl "Gradient"

"Gradient" to spektakl, którego struktura stanowi zapis refleksji nad organizmem, w jego biologicznym jak i społecznym sensie. To właśnie organizm był dla artystów inspiracją do poszukiwań w zakresie przepływu, dynamiki i jakości ruchu oraz stał się źródłem pytań o naturę zależności przyczynowo-skutkowej, czego zapisem jest spektakl.

Widzowie obok licznych form ruchu, zobaczą akrobatykę naziemną i powietrzną, żonglerkę i iluzję optyczną, a piątce tworzących go performerów z Fundacji Sztukmistrze towarzyszy ożywiona przez wizualizacje, kilkumetrowa bryła.

Bilety: 20 zł.