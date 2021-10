Lubelskie liceum świętuje. Uczniowie napiszą listy do Kapsuły Czasu

Książka "Kalejdoskop Unii" jest dziełem ponad czterdziestu autorów: pracowników szkoły, absolwentów, sympatyków III LO. Nad jej przygotowaniem czuwały panie Ewa Mazurek-Zawadzka i Barbara Kasperek.

- Z kart książki wyłaniają się postacie - legendy, bo wśród absolwentów Unii są naukowcy, przedstawiciele świata kultury i sztuki, menadżerowie, prawnicy i lekarze. To ponad 400 stron, których lektura doprowadza do łez wzruszenia ale i śmiechu do łez, bo wiele jest też sytuacji humorystycznych - mówi Anna Suszyna, wieloletnia dyrektor Unii i prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów.

- Kolejne generacje Unitów będą dopisywały kolejne rozdziały - dodaje Grzegorz Lech, dyrektor Unii. - Ta książka to wielka księga historii o szkole, która zostaje na zawsze w sercach tych, którzy byli z nią związani.

"Kalejdoskop Unii" kupić można w sekretariacie szkoły.