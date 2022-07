Matura 2022. Wyniki z Lublina, Zamościa, Chełma i powiatów województwa lubelskiego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki maturalne w poszczególnych powiatach.

Powiat bialski chwali się zdawalnością na poziomie 75 proc. Średnie wyniki z podstaw to: 50 proc. z języka polskiego, 66 proc. z języka angielskiego i 52 proc. z matematyki. Najgorzej wypadło rozszerzenie z fizyki (18 proc.) i wos (21 proc.), a najlepiej z informatyki (45 proc.).

Powiat biłgorajski odnotował zdawalność na poziomie 81 proc. Język polski podstawowy uczniowie zaliczyli tam średnio na 54 proc., język angielski na 74 proc., a matematyka na 60 proc. Powody do zadowolenia mają zdający rozszerzenia z biologii i informatyki, bo napisali je średnio na 50 proc. Najsłabiej w powiecie poszedł wos – średnio 26 proc.

57 proc. to średnia zdawalność w powiecie chełmskim. Język polski podstawowy zaliczano średnio na 41 proc., język angielski na 68 proc., a matematyka na 39 proc. W statystykach przygotowanych przez OKE w rozszerzeniach, które śledzimy tylko dwie liczby – biologia na 31 proc. i geografia na 37 proc.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych z powiatu hrubieszowskiego odnotowali zdawalność na poziomie 70 proc. Zdający podstawę z języka polskiego otrzymywali średnio 44 proc. Z języka angielskiego to 70 proc., a z matematyki – 55 proc. Zdający rozszerzenia z wos cieszą się, że nie było progu zdawalności, bo napisali średnio tylko na 15 proc. Gdyby podobnie jak w przypadku egzaminów obowiązkowych konieczne byłoby zdobycie minimum 30 procent problemy mieliby też zdający informatykę (27 proc.) i historię (19 proc.). W powiecie najlepiej poszła fizyka – 47 proc.

W powiecie janowskim zdawalność to 65 proc. Przedmioty obowiązkowe zaliczano średnio na: 50 proc. (język polski), 66 proc (język angielski) i 49 proc. (matematyka). Najlepiej w powiecie zdawano rozszerzenia z geografii – 37 proc., najsłabiej z fizyki. Maturzyści zdobywali z niej średnio 18 proc.

Powiat kraśnicki odnotował zdawalność na poziomie 73 proc. Język polski podstawowy zdawano na średnio 54 proc., język angielski na 71 proc., a matematykę na 54 proc. Chwalić mogą się zdający rozszerzenia z biologii, bo ich średni wynik to 50 proc. Podobnie jak w wielu powiatach najgorzej wypadł wos – 23 proc.

Zdawalność 76 proc. to wynik powiatu krasnostawskiego. Język polski na poziomie podstawowym maturzyści zaliczali średnio na 52 proc. Lepiej wypadł język angielski (68 proc.) i matematyka (55 proc.). Średnio na 42 proc. rozszerzenia pisali maturzyści, którzy postawili na rozszerzoną geografię. Najniższy wynik otrzymywali zdający wos - 27 proc.

Powiat łęczyński w tym roku ze zdawalnością na poziomie 60 proc. Maturzyści otrzymywali 41 proc. z języka polskiego, 64 proc. z języka angielskiego i 48 proc. z matematyki. W tabeli opublikowanej przez OKE znajdują się tylko cztery rozszerzenia: biologia (32 proc.), fizyka (18 proc.), geografia (29 proc.) i historia (22 proc.).

W powiecie lubartowskim zdawalność na poziomie 84 proc. Język polski na podstawowym poziomie to średnio 53 proc. Język angielski - 76 proc. Matematyka – 64 proc. Najsłabiej wśród rozszerzeń wypadł egzamin z chemii (25 proc.) oraz fizyki i informatyki (po 27 proc.). Najlepiej biologia (45 proc.).

Powiat lubelski w tym roku ma zdawalność maturalną na poziomie 43 proc. Z egzaminów obowiązkowych absolwenci otrzymali: język polski – 37 proc., język angielski – 55 proc., matematyka – 37 proc. Mówiąc o rozszerzeniach można skomentować je jednym słowem: kiepsko. Najgorzej było z fizyki (12 proc.). Najlepiej z historii (37 proc.). Pozostałe wyniki w granicach 25-22 proc.

Aż 85 procentową zdawalnością mogą się poszczycić tegoroczni maturzyści z powiatu łukowskiego. Język polski zaliczali średnio na 58 proc., język angielski na 74 proc., a matematykę na 63 proc. Gratulować można zdającym rozszerzenia z geografii (50 proc.) i fizyki (49 proc.). Porażka to wos (16 proc.)

Powiat opolski odnotował 62-procentową zdawalność. Egzamin obowiązkowy z polskiego przyniósł średni wynik 46 proc. Język angielski – 62 proc., a matematyka – 46 proc. Co z rozszerzeniami? Chemia to zaledwie 16 proc. Sukcesem jest geografia ale średni wynik w powiecie to zaledwie 34 proc.

Maturzyści z powiatu parczewskiego mają 72-procentową zdawalność. Język polski napisali na 55 proc, angielski na 72 proc., a matematykę na 50 proc.. Gratulujemy zdającym rozszerzenie z biologii, którzy dostali średnio 46 proc. Najsłabiej wypadł wos – 10 proc.

W powiecie puławskim zdawalność na 80 pro. Język polski na poziomie podstawowym ze średnim wynikiem 52 proc., język angielski na 73 proc., a matematyka na 59 proc. Najgorzej wypadło rozszerzenie z chemii (27 proc.), a najlepiej z geografii – ale to i tak zaledwie 39 proc.

73-procentowa zdawalność w powiecie radzyńskim. Język polski zaliczano średnio na 46 proc., język angielski na 70 proc., a matematykę na 57 proc. Gratulujemy zdającym rozszerzenie z historii. Ich średni wynik to 43 proc. W tym powiecie najsłabiej wypadł wos – 19 proc.

Powiat rycki odnotował zdawalność na poziomie 67 proc. Język polski maturzyści pisali na 43 proc. język angielski na 69 proc., a matematykę na 54 proc. Ponownie najsłabiej wypadli uczniowie wykazujący się na rozszerzeniach znajomością wos – 13 proc. Niewiele lepiej, bo 14 proc. otrzymywali zmagający się z zagadnieniami z chemii. Najlepiej wypadła fizyka.

W powiecie świdnickim zdawalność to 69 proc. Tylko 47 proc. to średni wynik z obowiązkowej matury z polskiego, 79 proc. z angielskiego i 55 proc. z matematyki. Aż 45 proc. to średni wynik z rozszerzeń z biologii i historii. Najsłabiej wypadły: fizyka (25 proc.) i chemia (29 proc.).

W powiecie tomaszowski maturę zdało 64 proc. maturzystów. Z języka polskiego otrzymali średnio 47 proc. punktów, z języka angielskiego – 65 proc., a z matematyki - 51. I znów niezadowolenie na twarzach zdających wos (średnio 18 proc.). Uśmiechy natomiast u zdających biologię (35 proc.).

Powiat włodawski ze zdawalnością na poziomie 80 proc. Język polski podstawowy to średni wynik 49 proc. Język angielski - 74 proc., a matematyka – 56 proc. Maturzyści z powiatu najlepiej poradzili sobie z rozszerzeniem z geografii (36 proc.), a najsłabiej z chemii otrzymując średnio zaledwie 12 proc.

W powiecie zamojskim zdawalność 76-procentowa. 51 proc. to średni wynik z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, 70 proc. z angielskiego i 55 proc. z matematyki. Geografię zaliczano średnio na 49 proc., a historia na 48 proc. Najsłabiej wypadła biologia – 26 proc.

Egzamin w liczbach

Podczas majowego egzaminu korzystano z 368 różnego rodzaju arkuszy do 24 przedmiotów oraz 60 różnego rodzaju płyt do egzaminów z języków, informatyki i historii muzyki.

Łącznie do matury przystąpiło 268 257 osób, z czego 164 276 w ogólniakach, 103 595 w technikach i 386 w szkołach branżowych.

Polską maturę zdawało 34 obywateli Ukrainy (w woj. lubelskim nie było ani jednego).

Egzaminowi przyglądało się w całym kraju 1604 obserwatorów.

Zdający rozwiązywali zadania w ponad 1719 600 arkuszach sprawdzanych przez 22832 egzaminatorach pracujących w 1263 zespołach i 586 ośrodkach.

Przeprowadzono 1391 egzaminów ustnych.

987 osoby ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej uzyskały od 90 do 100 proc. Aż 5017 maturzystów dostało od 90 do 100 proc. wszystkich egzaminów dodatkowych, a 95 zarówno z obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Unieważniono 244 matur (w tamtym roku 291, w poprzednim 345). Powody to m.in. zauważone na egzaminie niesamodzielne rozwiązywanie zadań (8), wniesienie lub korzystanie z telefonu (48). Wśród innych przypadków najczęstsze to naruszenie przepisów (78), stwierdzona przez egzaminatora niesamodzielność pracy (103).