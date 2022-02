Minister edukacji i nauki: Na horyzoncie nie widać żadnych przeszkód dla nauki stacjonarnej w szkołach

W poniedziałek w 11 województwach, w których nie ma ferii zimowych, do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W pozostałych pięciu województwach ferie bez zmian trwają do 27 lutego.

W poniedziałek w radiu RMF FM szef MEiN pytany był m.in., czy uczniowie pozostaną już w szkołach, ucząc się stacjonarnie. - Ja myślę, że tak. Nie ma na horyzoncie żadnych przeszkód, które by uniemożliwiały naukę stacjonarną, ale przypomnę, że uczniowie w tym roku szkolnym mieli dużo więcej szczęścia i my razem z nimi niż w poprzednim roku, bo 90 do 95 proc. czasu spędzili na nauce stacjonarnej. Ta nauka zdalna, która się właśnie kończy, była incydentem - przekonywał.

Na stwierdzenie, że różnie bywało w kwestii zajęć, bo zdarzały się kwarantanny i dzieci często na nie trafiały, odparł, że "chodziło o pojedyncze klasy, pojedyncze oddziały." - Nie była to systemowa nauka zdalna, tak, jak to było przy drugiej czy trzeciej fali koronawirusa - dodał.

We wtorek prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z przedstawicielami Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego. 9 lutego Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji Prawa oświatowego, która wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Prezydent ma czas na decyzję ws. ustawy do 3 marca. Czarnek pytany o to, czy nie obawia się zawetowania ustawy powiedział, że co miał zrobić, to już zrobił.

- Na to, co będzie dalej nie mam wpływu. Nauczyłem się w życiu nie przejmować sprawami, na które wpływu nie mam. Mam nadzieję, że pan prezydent doskonale wie, o co chodzi w tej ustawie. Rozwiewałem wszelkie wątpliwości pana prezydenta - podkreślił szef MEiN.