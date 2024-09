Początek września w szkołach. Jak co roku, spodziewamy się tłoku

Pierwsze dni września co roku oznaczają powrót uczniów i nauczycieli do szkół. W tym roku ci pierwsi mogli się cieszyć z dodatkowego dnia wakacji, ponieważ pierwszy dzień miesiąca wypadał w niedzielę. Jednak poniedziałek drugiego września oznacza, że większość z nich musi wybrać się do szkoły.

Jak poinformowało lubelskie kuratorium oświaty, rok szkolny rozpoczął się dla około 340 tysięcy uczniów w całym województwie. W samym Lublinie do miejskich szkół i przedszkoli wróci niemal 56 tys. uczennic i uczniów, przedszkolaków. Dodatkowo szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze wolnymi miejscami we wszystkich typach szkół. Łącznie do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto przyjęto 3286 kandydatek i kandydatów, w tym 1985 w liceach ogólnokształcących, 1057 w technikach i 244 w szkołach branżowych I stopnia.

– Miasto Lublin będzie prowadzić 148 szkół i placówek różnego typu oraz jest organem dotującym dla prowadzonych przez inne podmioty 177 placówek. Nad edukacją, wychowaniem i bezpieczeństwem uczniów czuwać będzie ponad 7 tys. nauczycieli i 3 tys. pracowników niepedagogicznych. W lubelskich szkołach i placówkach naukę będzie kontynuowało także blisko 2 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy – przekazała Monika Głazik z lubelskiego Urzędu Miasta.

Poza świątecznymi przerwami, uczniowie mogą liczyć także ferie zimowe. Na taki wypoczynek poczekać trzeba będzie aż do 17 lutego, a naukę szkoły wznowią 2 marca.

Nie samymi wolnymi dniami żyje młodzież szkolna. Wiosną bowiem napisać trzeba będzie egzamin ósmoklasisty lub maturę. Ten pierwszy dzieci napiszą w dniach od 13 do 15 maja. Matury w tym roku potrwają od 5 do 24 maja 2025 roku.

W tym roku szkolnym na dzieci i młodzież czeka również nowa, odchudzona podstawa programowa. W części szkół przeprowadzono także remonty lub wybudowano nowe obiekty, a więc po pierwszym dzwonku uczniowie będą mogli skorzystać z nowej infrastruktury.

– Na tegoroczne inwestycje i remonty w placówkach oświatowych zaplanowano łączną kwotę ok. 48 mln zł – dodaje Głazik.

O szkolnych inwestycjach w Lublinie pisaliśmy już wcześniej.