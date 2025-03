Łącznie NFOŚiGW na dofinansowania na budowę i rozbudowę przeznaczył 115 mln zł. W województwie lubelskim dotacje otrzymają PSZOK-i z Biłgoraja, Zamościa oraz Wierzbicy. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 w ramach działania 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie.

– Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są dostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy w lokalnym PSZOK-u mogą oddać do recyklingu niepotrzebne rzeczy i sprzęty, także je naprawić. Stanowią ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym, ponieważ zwiększają ponowne użycie surowców, jak również ograniczają powstawanie odpadów – przez wymianę i ponowne użycie przedmiotów przez inne osoby. Dofinansowanym projektom towarzyszą także kampanie edukacyjne, ponieważ zależy nam na podniesieniu świadomości ekologicznej w zakresie recyklingu i segregacji odpadów – powiedział Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

PSZOK w Biłgoraju otrzymał blisko 6 mln zł dofinansowania, a całkowity koszt inwestycji, to 8.6 mln zl. W ramach prac zostanie on rozbudowany o 2 magazyny oraz punkt napraw sprzętów. Oprócz tego, zakupione zostaną trzy nowe elektryczne auta dostawcze, które będą wykorzystywane do transportu i odbioru odpadów. Powstanie punkt przyjmowania rzeczy do ponownego użytku. W ramach projektu zakupione zostaną także: kontenery i pojemniki na odpady, sprzęt do utrzymania czystości i wyposażenie do punktu napraw.

W Zamościu zostanie wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt to 23,5 mln zł, a dotacja z FEnIKS to 16 mln zł. Punkt ma pomóc ograniczyć ilość odpadów kierowanych na składowiska z Miasta Zamość, Gminy Zamość i Gminy Łabunie (ok. 88,5 tys. osób). W ramach przedsięwzięcia otwarty zostanie także punkt wymiany i napraw rzeczy używanych. Dodatkowo zaplanowano edukację mieszkańców na temat odpowiedzialnego postępowania z odpadami, poprawnego sortowania i segregowania odpadów. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2027 r.

PSZOK zostanie wybudowany także w gminie Wierzbica. Inwestycja kosztować będzie ponad 6 mln zł, z czego ponad 4 mln to dofinansowanie NFOŚiGW. W budowanym obiekcie przewidziano miejsce na naprawę przedmiotów do ponownego użycia. W centrum gminy ustawiony zostanie automat do selektywnej zbiórki elektroodpadów, ponadto zaplanowano przekazanie kompostowników do wykorzystania przez mieszkańców oraz szkołę podstawową. Na terenie gminy powstaną również punkty wymiany działającego sprzętu i książek. Inwestycja będzie gotowa z końcem 2026 r.