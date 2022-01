Humankind: Cultures of Africa. Nowe cuda i nowe kultury (wideo)

Francuskie Amplitude Studios od paru lat sukcesywnie zdobywa fanów strategii turowych. Dla tych, którzy lubią magię i smoki jest seria Endless Legend. A dla tych, którzy chcą podbijać kosmos: dwie części Endless Space.

A od sierpnia minionego roku jest coś dla tych, którzy lubią serię Civilization.

W Humankind stajemy na czele małej społeczności gdzieś w bardzo dawnych czasach. Z każdą turą zadań i możliwości jest coraz więcej. Handlujemy, wojujemy i zajmujemy się rozwojem technologicznym i dyplomacją.

Gra nie doczekała się tylu graczy i tylu pochlebnych recenzji co wspomniana seria Civilization, ale oferuje trochę własnych pomysłów na tego typu rozgrywkę, a twórcy cały czas nad nią pracują, wypuszczając aktualizację, a teraz: duży dodatek Cultures of Africa.

Ten – w największym skrócie – to sześć nowych kultur, nowe cuda kultury i natury, siedem nowych ludów niezależnych i 15 nowych wydarzeń fabularnych.

Nowe kultury to Bantu, Garamantowie, Suahili, Masajowie, Etiopczycy i Nigeryjczycy. Nowe cuda to Kilimandżaro, Wodospady Wiktorii, Zuma Rock, Natron i Wielki Meczet w Dżenne.

Wszystko razem prezentuje się tak: