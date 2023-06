Prince od Persia: The Lost Crown. Kto uratuje perskiego księcia? (wideo)

Prince of Persia to jedna z najsłynniejszych serii gier, a pierwsza część z 1989 roku to jedna z tych gier, która miała wielki wpływ na rozwój całej branży.

Przez lata pojawiały się kolejne tytuły, zmieniały się pomysły na rozgrywkę, ale ostatnio seria popadła w zapomnienie. W 2020 Ubisoft zapowiedział Prince of Persia: The Sands of Time Remake, ale tu nawet nie ma daty premiery.

Stąd zaskoczenie zapowiedzią nowego tytułu podczas Summer Game Fest.

Prince of Persia: The Last Crown będzie zręcznościową, platformową grą akcji z perspektywy 2,5 D. Pod tym względem rzeczywiście można mówić o powrocie do korzeni.

Tym razem wcielimy się w niejakiego Sargona. To młody wojownik należący do elitarnej grupy zwanej Nieśmiertelnymi. Zostają oni wysłani, aby uratować Księcia Ghassana i tym samym będą przemierzać Górę Qaf, niegdyś niezwykłe miejsce – teraz wrogie i przeklęte.

Sargon wraz ze swoimi towarzyszami broni wkrótce odkryje, że czas może być podstępnym wrogiem, a równowaga na świecie musi zostać przywrócona.

Inspirowana strukturą metroidvanii, Prince of Persia: The Last Crown ma umożliwić graczom poznawanie świata we własnym tempie. Od Cytadeli Wiedzy po kolorowe krajobrazy Lasu Hyrkańskiego przez kolejne miejsca inspirowane mitologią perską.

Będziemy też pozyskiwać coraz to nowe umiejętności związane z czasem i odblokowywać zdolności. Podczas podróży przez Górę Qaf trafimy na zagadki, sekrety i zadania podoczne. Kto nam będzie przeszkadzał? Cała masa wrogów, bossów i pułapek.

Ubisoft chwali się też muzyką przygotowaną przez Mentrixa, kompozytora irańskiego pochodzenia, który łączy tradycyjne in-strumenty i współczesne dźwięki. A podczas walk z bossami usłyszymy też muzykę Garetha Cokera.

Za grę Prince of Persia: The Last Crown odpowiada Ubisoft Montpellier.

Premiera gry – na PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Xbox One – została zaplanowana na 18 stycznia 2024 roku.

A na koniec zwiastun z rozgrywką Prince of Persia: The Last Crown: