Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Zagramy jeszcze raz (wideo)

Prince of Persia to jedna z najbardziej znanych serii gier. Pierwsza odsłona ukazała się w 1989 roku. Ostatnia część – Zapomniane Piaski – miała swoją premierę dziesięć lat temu.

W 2010 roku do kin trafił też film (w rolach głównych: Jake Gyllenhaal i Gemma Arterton).

Wydana w roku 2003 gra Prince of Persia: Piaski Czasu została doceniona przez graczy i krytyków, zyskując wynik 92 w serwisie Metacritic. Teraz doczeka się nowej wersji, czyli Prince of Persia: The Sand of Time Remake.

Pośród spalonych słońcem piasków starożytnej Persji, w pradawnym języku opowiadana jest legenda. Zwabiony mrocznymi mocami magicznego sztyletu, młody Książę uwalnia zło w królestwie... Teraz musi pokonać zdradliwego Wezyra i na powrót zamknąć Piaski w klepsydrze.

Remake gry został stworzony od zera na silniku Anvil dla PlayStation 4, Xbox One i PC. Będą przebudowane tekstury, kontrastowe oświetlenie i zmodernizowana została mechanika walki. Będą także nowe modele postaci, nowe sekwencje filmowe i rozszerzone dialogi

Gracze doczekają też zmian w sterowaniu i pracy kamery, które zostały zaktualizowane do współczesnych standardów.

Premiera gry została zaplanowana na 21 stycznia 2021 roku. A na pierwszym zwiastunie prezentuje się to tak: