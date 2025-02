42-latek zatrzymany za jazdę mimo dożywotniego zakazu. Miał 3 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w Hrubieszowie na ulicy Narutowicza. Policjanci drogówki zatrzymali do kontroli 42-letniego mieszkańca miasta, który kierował Fordem. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez sądy w Białej Podlaskiej oraz w Lublinie.

Co więcej, mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy, a mimo to wielokrotnie wsiadał za kierownicę i był zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu. Każdorazowo był za to karany, jednak nie powstrzymało go to przed kolejnym naruszeniem przepisów.

Blisko 3 promile alkoholu

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Teraz ponownie odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.