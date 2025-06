Odwołana dyrektor szpitala walczy przed sądem. „Nadal nie mam żadnej pracy”

Utrata pracy po zmianie władzy

Jej zdaniem, pomysł na pozbawienie jej stanowiska zrodził się zaraz po grudniowej sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, na której doszło do przewrotu i zmiany składu zarządu. Starostą przestała być wówczas Aneta Karpiuk (obecnie wójt gminy Trzeszczany), a jej następcą wybrano Józefa Kuropatwę. Jarosińska wspominała, że otrzymała wówczas wiele sygnałów o tym, że zarząd chce znaleźć powód do pozbawienia jej stanowiska. Oddelegowany przez starostwo prawnik nakłaniał ją też do tego, by sama zrezygnowała.

– Byłam gotowa na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz 6-miesięczną odprawą. Moja propozycja nie została przyjęta – wspominała przed sądem Jarosińska. Przekonywała, że zwolnienie dyscyplinarne wybrano dlatego, że weszła już ze względu na wiek w okres ochronny.

Ze szczegółami relacjonowała w sądzie dzień, w którym przyniesiono jej wypowiedzenie. Podobnie jak w oświadczeniu z lutego 2024 mówiła, że Patryk Czerwonka (członek zarządu) i wicestarostwa Wojciech Sołtysiak „wtargnęli” do jej gabinetu i domagali się podpisania zwolnienia z pracy. Mieli mówić, że podstawą są wyniki audytu rzekomo przeprowadzonego w czasie, gdy Jarosińska była na urlopie i zwolnieniu lekarskim.

– Nikt mi tych wyników nie przedstawił, a w księdze kontroli nie znalazłam żadnych adnotacji o jakimkolwiek audycie. Mój zastępca nic o takich czynnościach również nie potrafił powiedzieć – zapewniała Alicja Jarosińska przed sądem.

Przypomniała również, że podczas jej pracy w hrubieszowskim SP ZOZ szpital był wielokrotnie kontrolowany przez różne instytucje zewnętrzne i nigdy nie pojawiały się żadne poważne zastrzeżenia . – Przez poprzedni zarząd powiatu również byłam oceniana dobrze i m.in. dlatego w 2023 roku otrzymałam roczną nagrodę za sprawne zarządzanie szpitalem – przypominała.

W zeznaniach odniosła się też obszernie do stawianych jej w odwołaniu zarzutów dotyczących kary nałożonej na szpital przez NFZ z powodu niepełnej obsługi karetki typu S. Przypominała, że podobne decyzje podjęto w tym samym czasie wobec blisko 60 świadczeniodawców, a problemy nie wynikały ze złego zarządzania, ale zmian w przepisach, chaosu organizacyjnego, a także m.in. braków kadrowych dotykających wiele szpitali w Polsce. Podnosiła ponadto, że jej zastępca, w trakcie jej absencji nie odwołał się od decyzji NFZ, a mógł i powinien to zrobić.