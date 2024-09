Arkadiusz Bratkowski pokieruje powiatowym szpitalem. Wygrał konkurs

– Kandydatów było trzech, jeden w ostatniej chwili się wycofał, spośród dwóch pozostałych pan Arkadiusz Bratkowski był zdecydowanie lepszy. Został wybrany jednogłośnie – mówi Marek Poznański, etatowyczłonek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, który przewodniczył pracom komisji konkursowej.

Bratkowski, który w ostatnich wyborach samorządowych zdobył kolejny raz mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego dyrektorem szpitala w Hrubieszowie ma zostać od 1 października. Poznański uważa, że to będzie dobry szef dla placówki.

– Jeszcze przed konkursem rozmawiałem z potencjalnymi kandydatami, np. lekarzami. Nie chcieli podjąć się objęcia takiego stanowiska. Obawiali się, że będą „odbijać się od ściany”. Arkadiusz Bratkowski to doświadczony polityk, w Sejmiku Wojewódzkim zajmował się sprawami zdrowia, ma rozliczne kontakty. Wierzę, że to naszemu szpitalowi pomoże – mówi Poznański.

Nowy dyrektor hrubieszowskiego szpitala ma 64 lata. Mieszka w Miączynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracował jako nauczyciel, ale od wielu lat działa głównie w samorządzie i polityce.

W 1982 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był radnym gminy Miączyn, także przewodniczącym sejmiku samorządowego województwa zamojskiego. Od października 1998 do października 2001 zajmował urząd marszałka województwa lubelskiego, zasiadając też w sejmiku. W 2001 roku startując z list PSL dostał się do Sejmu.

Trzy lata później bezskutecznie ubiegał się o mandat w Parlamencie Europejskim, a w 2005 o reelekcję w Sejmie RP. Dwukrotnie bez powodzenia kandydował do Senatu, później znów do PE. W 2011 został europosłem, przejmując mandat po Edwardzie Wojtasie, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

W 2014 powrócił do Sejmiku Województwa Lubelskiego. W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych złamał pakt senacki i z własnego komitetu znów chciał zostać senatorem. Nie zdołał. W 2024 został ponownie radnym wojewódzkim.

Bratkowski zastąpi w szpitalu Hrubieszowie Artura Machetę, który był pełniącym obowiązki dyrektora od czasu, gdy zarząd powiatu odwołał ze stanowiska Alicję Jarosińską. Ta odwołała się od tej decyzji do sądu pracy oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.

Jak się dowiadujemy, na stanowisku szefa SP ZOZ nowy dyrektor ma zarabiać 27 tys. zł brutto. Jarosińska miała wynagrodzenie na poziomie 30 tys. zł, zaś p.o. dyrektora zarabia 24 tys. 900 zł.