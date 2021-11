Szukają dyrektora szpitala w Hrubieszowie. Znamy warunki konkursu

Na ostatniej sesji rady powiatu wybrano komisje konkursową, teraz zarząd ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Od połowy kwietnia obowiązki dyrektora placówki pełni Alicja Jarosińska, która dla Hrubieszowa zostawiła swoje dotychczasowe miejsce pracy w Nowym Targu. Zastąpiła w powiatowej placówce poprzedniego dyrektora Dariusza Gałeckiego.

Jak wyjaśnia Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowski, przepisy pozwalają na to, by do końca pandemii szpitalem kierowała osoba pełniąca obowiązki. Jednak zarząd powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata: wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Osoby zainteresowane do 30 listopada muszą dostarczyć wymagane dokumenty.

Komisja konkursowa będzie pracowała w następującym składzie: członkowie zarządu Paweł Augustynek i Marcin Zając, wiceprzewodniczący rady powiatu Stanisław Staszczuk, radna Anna Jabłońska. Przedstawicielem Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie będzie Leszek Czerwonka, wójt gminy Uchanie. Ma doświadczenie w wyborze najlepszego kandydata na to stanowisko, bo gdy był wicestarostą przewodniczył podobnemu gremium. To było dwa konkursy wstecz. Wówczas wygrał aktualny zastępca dyrektor Jarosińskiej – Artur Macheta.

Z ramienia szpitala w pracy komisji będzie brała udział doktor Elżbieta Maćkowiak-Świergoń. To laryngolog i anestezjolog zatrudniona we wrześniu na stanowisku kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w hrubieszowskiej placówce. Przewodniczącym komisji jest radny Jerzy Czerw.

Funkcja dyrektora szpitala, któremu patronuje św. Królowa Jadwiga, wydaje się być jedną z częściej obsadzanych. Niemal co roku jest organizowany konkurs, by wyłonić następnego szefa placówki.

Tym razem procedura się rozpocznie po tym, jak wiosną władze powiatu w wyniku burzliwego sporu rozstały się z poprzednim dyrektorem Dariuszem Gałeckim.

On z kolei wiosną 2019 roku startował skutecznie jako ówczesny lekarz w tej placówce, a konkurs był organizowany, bo wspominany już Artur Macheta w grudniu 2018 roku zrezygnował ze stanowiska. Choć kilka miesięcy wcześniej wygrał konkurs i wystartował w nim jako pełniący obowiązki dyrektora. Ówczesne władze powiatu powierzyły mu to stanowisko, bo poprzednia szefowa SPZOZ złożyła rezygnację.

Dyrektor Alicja Jarosińska pytana, czy będzie startowała w ogłoszonym właśnie konkursie stwierdziła, że jeszcze się nad tym nie zastanawiała. Zapowiedziała, że w poniedziałek zapozna się z dokumentami.

Rozpatrywanie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku starostwa nie później niż 14 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu, czyli 30 listopada. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani indywidualnie.