Ukradł batony i piwo, odepchnął ekspedientkę. Grozi mu dłuższa odsiadka

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w jednym ze sklepów na terenie miasta. Mężczyzna zabrał kilka batonów i puszki piwa, po czym wyszedł bez płacenia. Kiedy ekspedientka wybiegła za nim i próbowała go zatrzymać, odepchnął ją i uciekł. Policja szybko namierzyła sprawcę i zatrzymała go na terenie Hrubieszowa. Był nietrzeźwy, a w jego kieszeniach znaleziono skradzione produkty.

Mundurowi ustalili również, że mężczyzna miał na koncie inne kradzieże sklepowe. Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. W sprawie wszczęto śledztwo, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.