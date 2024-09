Lublin i Lubartów na autobusy wezmą od marszałka

Do Lublina trafić ma 20 autobusów hybrydowych z napędem typu plug-in. Dodatkowo pojawią się 2 ładowarki. Autobusy jakie zakupi miasto przy wsparciu środków europejskich to 18-metrowe przegubowce. Stacjonować mają one w zajezdni przy ulicy Grygowej i zastąpią stare i wysłużone, mniej ekologiczne pojazdy spalinowe, które spełniają normy emisji spalin EURO 4.

Lubelskie nowe autobusy wraz z ładowarkami mają kosztować 62 mln zł. Wsparcie z Funduszy Europejskich wyniesie 43 mld zł. Inwestycja ma zostać zreazlizowana najpóźniej do 31 grudnia 2026 roku.

Również do końca 2026 roku ma zostać zrealizowana inwestycja w lubartowską komunikację publiczną. Projekt Gminy Miasta Lubartów ma wartość blisko 10 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii pokryje 8,5 mln zł. Potrzeba wprowadzenia w Lubartowie transportu publicznego finansowanego przez samorząd została zgłoszona bezpośrednio przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się blisko 90 proc. lubartowian.

W związku z tym w Lubartowie mają wystartować dwie linie na trasach, które ustalono w trakcie wspomnianych konsultacji. Obsługiwane one będę przez 3 busy elektryczne niskopodłogowe z liczbą miejsc nie mniejszą niż 29. Transport ma być bezpłatny dla mieszkańców, a za jego organizację odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, którego 100 procentowym właścicielem jest Gmina Miasto Lubartów.

Fundusze Europejskie przekazane przez marszałka Stawiarskiego pozwolą również na zakup dwóch mobilnych stacji ładowania do zakupionych pojazdów.