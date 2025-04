Czwórka poszukiwanych w jednym miejscu. Kogo zatrzymała policja?

W sobotę (19 kwietnia) kryminalni z Janowa Podlaskiego pojechali do województwa podkarpackiego sprawdzić posiadane informacje o miejscu pobytu poszukiwanych osób. Sprawdzili. I znaleźli w jednym pensjonacie cztery osoby poszukiwane.

32-letni mieszkaniec powiatu janowskiego poszukiwany był kilkoma listami gończymi do odbycia łącznej kary 6 lat pozbawienia wolności, głównie za przestępstwo oszustwa.

Jego 34-letni brat również poszukiwany był kilkoma listami gończymi, między innymi za oszustwa. On ma do odbycia karę ponad ośmiu lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna nie wrócił do zakładu karnego po przepustce.

41-letni mieszkaniec powiatu janowskiego poszukiwany był za udział w rozboju. Zdarzenie miało miejsce pod koniec marca bieżącego roku w Janowie Lubelskim wspólnie ze swoim 28-letnim bratem grozili pobiciem pokrzywdzonemu i zabrali mu cztery puszki piwa. Brat 41-latka został zatrzymany wcześniej i już przebywa w areszcie.

Kolejna osoba zatrzymana to 18-latka, która poszukiwana była do ustalenia miejsca pobytu. Po wykonanych czynnościach została zwolniona.

Wszyscy trzej zatrzymani zostali już przewiezieni do zakładu karnego. Bracia będą odbywać zasądzone kary, a 41-latek odpowie za udział w rozboju za co grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.