Skupował zboże, ale nie płacił. Oszukanych rolników może być więcej

Wioska ma dość tej drogi. Karetkę musiał wyciągać quad

W Leopoldowie w powiecie łęczyńskim gruntowa droga prowadząca do domów mieszkalnych od lat jest usłana dziurami. Po deszczu zamienia się w grzęzawisko. Mieszkańcy piszą listy i petycje do samorządowców. Jak dotąd bez skutku, bo gmina nie ma pieniędzy. Potrzeba ok. 800 tys. zł.