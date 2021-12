Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 10 grudnia 2021 r.

Nowe życie biblioteki w Tarnogrodzie. Zobacz zmiany [ZDJĘCIA]

90 procent księgozbioru już na swoim miejscu. Czytelnicy mogą znów przychodzić do swojej biblioteki, która wróciła do zabytkowego budynku synagogi. Gdy już pierwszy szok minie, warto zobaczyć cegły z 1686 roku. Teraz je świetnie widać i to nie z powodu odpadającego tynku.