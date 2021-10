Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 19 października 2021 r.

Wojewoda lubelski znalazł metodę dotarcia do mieszkańców regionu

Były już spoty reklamowe, były festyny z możliwością zaszczepienia się, byli strażacy z OSP dowożący do punktów szczepień i gospodynie wiejskie zachęcające do szczepień w swoich środowiskach. Były konkursy profrekwencyjne dla samorządów, była nawet loteria, w której każdy zaszczepiony mógł wygrać milion złotych. Niewiele to dało, wciąż w pełni zaszczepił się zaledwie co drugi Polak.