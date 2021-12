Od środy nowe obostrzenia. Jak będą sprawdzane paszporty covidowe?

W środę, 15 grudnia wchodzą w życie nowe zasady pandemiczne. Przypomnijmy, że rząd zdecydował już o wprowadzeniu takich zmian:

Gastronomia i hotele będą mogły przyjąć maksymalnie 30 proc. gości (z wyjątkiem osób, które okażą certyfikat covidowy),

W kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych będzie obowiązywał 30 proc. limit obłożenia.

W kinach będzie obowiązywał zakaz spożywania jedzenia i picia podczas seansów. Całkowicie będą zamknięte kluby nocne i dyskoteki oraz inne miejsca udostępniane do tańczenia. Wyjątkiem ma być noc sylwestrowa.

Określono limit maksymalnie 100 osób (nie wliczają się posiadacze certyfikatów).

Początkowo była także mowa o limicie 75 proc. zajętych miejsc w komunikacji publicznej, ale już wiadomo, że tego przepisu nie ma w rozporządzeniu. Jak wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz po konsultacjach z ministerstwem infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi i transportu drogowego zdecydowano na wykreślenie tej części.

Paszport covidowy

– Co do przedsiębiorców i tego, czy mają prawa, czy nie mają prawa wymagać przedstawienia certyfikatu covidowego, w rozporządzeniu wskazano, że jeśli klient chce skorzystać z danego punktu czy to gastronomicznego, czy noclegowego, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu. Jeśli go nie przedstawi, przedsiębiorca, czy to prowadzący restaurację, czy hotel, nie powinien takiej osoby wpuszczać – powiedział Andrusiewicz.

Zaznaczył, że "jeżeli przedsiębiorcy, właściciele klubów, dyskotek i różnego rodzaju przybytków nie mają problemu z selekcjonowaniem klientów pod kątem ubioru, to nie widzi problemu, by mogli wymagać certyfikatu covidowego".

Tymczasem już się ukazało rozporządzenie wprowadzające w szkołach naukę zdalną od 20 grudnia do 9 stycznia.