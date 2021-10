Polscy anestezjolodzy apelują: Bądźcie odpowiedzialni i się zaszczepcie

W Polsce od początku epidemii na COVID-19 zachorowały ponad 3 mln osób, setki tysięcy z nich wymagały hospitalizacji, a ponad 76 tys. zmarło – napisano w apelu przesłanym w piątek PAP przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- Olbrzymie przeciążenie całego systemu ochrony zdrowia wywołane pandemią spowodowało dramatyczne ograniczenie dostępu do pomocy medycznej dla wielu pacjentów i z pewnością przyczyniło się do pogorszenia ich stanu, a w wielu przypadkach także do śmierci. Ostatnie miesiące były czasem niezmiernie ciężkiej, pełnej poświęcenia pracy całego personelu medycznego – napisali autorzy apelu.

Podkreślili, że obserwowana w ostatnich dniach zwiększająca się liczba zachorowań, hospitalizacji i zgonów budzi w nas ogromne obawy dotyczące realnych możliwości udzielania pomocy wszystkim potrzebującym, a w szczególności leczonym na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, zarówno chorującym na COVID-19, jak i innym krytycznie chorym.

- Najbardziej skuteczną ochroną przed zachorowaniem i wystąpieniem ciężkiego przebiegu COVID-19 jest szczepienie. Szczepionki są bezpieczne, a przewaga korzyści z ich stosowania nad potencjalnymi efektami niepożądanymi jest ogromna. Przyjęło je już ponad 20 milionów osób w Polsce i blisko cztery miliardy ludzi na całym świecie – podkreślono w apelu.

- My, anestezjolodzy, doświadczający na co dzień dramatu chorych i ich rodzin, zwracamy się do wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli przyjąć szczepionki, z gorącym apelem – bądźcie odpowiedzialni i zaszczepcie się dla dobra swojego i swoich najbliższych, szczególnie tych najstarszych. Uczyńcie to również w trosce o tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn mają osłabioną odporność, są przewlekle chorzy i wszystkich innych, dla których za chwilę w szpitalach i na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii może zabraknąć miejsca – czytamy.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii podkreśla także konieczność używania maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcję rąk i przestrzeganie zasad higieny.

- Osoby obserwujące u siebie objawy infekcji górnych dróg oddechowych prosimy o testowanie, izolację i unikanie kontaktów z innymi. Wspólnym wysiłkiem możemy powstrzymać wzrost czwartej fali pandemii i uratować życie wielu tysięcy osób. Bądźmy odpowiedzialni, wybierzmy życie – zaapelowało Towarzystwo.