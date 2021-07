Rząd ma swoją loterię, wójt z Lubelszczyzny chce mieć swoją. Bo za mało osób się szczepi

Na podobne akcje – na miarę swoich możliwości – decydują się niektóre samorządy. Coraz częściej organizują plenerowe akcje szczepień, w których zastrzyk można dostać od ręki, po krótkiej konsultacji medycznej, bez zapisów.

Tak było w ostatnią niedzielę w Końskowoli, gdzie taki punkt ustawiono przy okazji Święta Róż.

- Każda forma szczepienia zbliża nas do zdrowia. Uważam, że należy się szczepić. Każdy powinien to zrobić, bo to co przed nami, to co nadchodzi, będzie poważnym zagrożeniem dla wszystkich. A wiem, co mówię, bo pracowałam z chorymi na Covid-19 - mówi Barbara Smaga, pielęgniarka Gminnego Ośrodka Zdrowia.

- Myślę, że taki punkt to dobry pomysł. Szczególnie dla ludzi, którzy dużo pracują poza domem i trudno im umówić się na konkretny termin szczepienia. Ja na co dzień pracuję w Niemczech, więc chętnie skorzystam z tej oferty. Można powiedzieć, że szczepionka to jeden z powodów mojego przyjazdu w tym terminie - podkreśla Robert Mazurek, mieszkaniec gminy Końskowola. Jak każdy, kto tego dnia zgłosił się na szczepienie, mógł liczyć na słodki poczęstunek i pamiątkową różę.

Z nieco większym rozmachem do szczepień zachęcał Tomaszów Lubelski. Podczas trwających w ostatni weekend dni miasta każdy, kto zdecydował się zaszczepić w plenerowym punkcie, otrzymywał wejściówkę na basen lub do kina. – Chcieliśmy wykorzystać to, że na imprezie pojawiło się dużo gości. Zgłosiło się ponad 75 osób. Z pewnością będziemy myśleli o kolejnych formach zachęcania do szczepień – mówi Janusz Brodowski, sekretarz miasta.