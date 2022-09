18-latka zginęła na egzaminie na prawo jazdy. Egzaminator zdążył uciec, ona została w aucie

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2018 roku podczas egzaminu na prawo jazdy na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Po zderzeniu z pociągiem zginęła 18-letnia kursantka. Egzaminatorowi udało się na czas wybiec z samochodu, nie odniósł żadnych obrażeń.

Jak wynika z ustaleń śledczych, kobieta zatrzymała się na przejeździe i nie potrafiła ponownie ruszyć.

Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenie pomocy zdającej egzamin kobiecie. W środę Sąd Rejonowy w Nowym Targu skazał go na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Uznał go za winnego niezatrzymania samochodu przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym i nieudzielenia pomocy zmarłej 18-latce.

Oskarżony ma także wypłacić 150 tysięcy złotych nawiązki na rzecz rodziny zmarłej. Edward R. ma również pięcioletni zakaz wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora prawa jazdy oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez dwa lata.

Sąd uznał, że oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sędzia Sławomir Biskup - w ustnym uzasadnieniu wyroku - podkreślił, że egzaminator dysponował dodatkowym pedałem hamulca, lecz nie użył go, mimo potencjalnego niebezpieczeństwa.

– Egzaminator widząc nieporadność kobiety przy próbach ponownego uruchomienia pojazdu, zbyt późno wydał jej polecenie opuszczenia pojazdu, a widząc, że egzaminowana nie reaguje, nie podjął próby wyprowadzenia jej z pojazdu, w wyniku czego na skutek doznanych obrażeń podczas zderzenia z pociągiem poniosła śmierć – powiedział sędzia Biskup.