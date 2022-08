Ceny gazu w górę. Nowe stawki dla 7 mln odbiorców

Takie informacje URE podało w środę. To wzrost o 2,6 procent taryfy dystrybucyjnej. URE dodał, że nowa taryfa przełoży się na 0,5-0,7-procentowy wzrost rachunków gospodarstw domowych.

PSG jest spółką z grupy PGNiG i największym krajowym dystrybutorem gazu, obsługuje blisko 7 mln odbiorców.

Urząd uznał, że podwyżka jest uzasadniona, bo rosną koszty zakupu gazu. To z kolei efekt zmiany taryfy operatora przesyłowego gazu - Gaz-Systemu.

URE oblicza także, że odbiorcy zużywający gaz głównie do przygotowywania posiłków zapłacą o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Używający gazu do ogrzewania zapłacą o ok. 2,38 zł więcej miesięcznie.

Tymczasem Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wzmacniającą bezpieczeństwo gazowe Polski, co oznacza, że przedłuża się, do końca 2027 r., obowiązek zatwierdzania przez URE taryf na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych. Dotyczy to także strategicznych publicznych instytucji takich, jak szpitale, szkoły czy przedszkola. Dostawcy gazu nie będą wiec mogli sami narzucać cen detalicznych gazu bez uzgodnienia.