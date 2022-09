Jest 57 mln tabletek jodku potasu. Wiceminister: Musimy być przygotowani na różne warianty

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa buduje nowe drogi. To strategiczna kwestia bezpieczeństwa

Zgodnie wytycznymi straży pożarnej, zarządcy osiedli mieszkaniowych muszą poprawić dojazd do wskazanych budynków wielorodzinnych. Chodzi o to, by w razie zagrożenia, strażacy mogli szybko dotrzeć pod każdy adres. Nowych dróg pożarowych najszybciej przybywa na os. Niwa.