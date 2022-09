Rosjanie ostrzelali elektrownię atomową. Polska straż pożarna dostaje jodek potasu

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ostrzelania Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej w obwodzie mikołajowskim. O takich działaniach poinformował koncern Enerhoatom. Jest to operator ukraińskich elektrowni jądrowych.

Firma dodała, że w następstwie ostrzału rakietowego odłączone zostały trzy linie energetyczne. Zaznaczyła jednocześnie, że wszystkie trzy reaktory działają w zwykłym trybie. – Nikt z pracowników siłowni nie ucierpiał - przekazał koncern.

Więcej informacji przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – W nocy rakieta przeleciała 300 metrów od Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej. W wyniku ostrzału nastąpiła krótkotrwała przerwa w dostawie prądu. Uszkodzone zostały okna w budynkach. Rosja zagraża całemu światu. Musimy ją powstrzymać, zanim będzie za późno - napisał na Telegramie.

Właśnie w związku z tego typu wydarzeniami polskie MSWiA rozdysponowało już w ubiegłym tygodniu strażom pożarnym jodek potasu. Tabletki trafiły do jednostek powiatowych.

President #Zelenskyy published a video of a rocket explosion on the territory of the South #Ukrainian nuclear power plant. pic.twitter.com/Vhhm3XePD5