Już 3 mln uchodźców przekroczyło granicę Polski z Ukrainą. W drugą stronę odprawiono ponad 900 tys. osób

Wciąż wiele osób ucieka przed konfliktem zbrojnym i szuka schronienia w Polsce. W tym tygodniu Straż Graniczna podawała, że z dnia na dzień notowała w tym względzie wzrosty. W poniedziałek do Polski dotarło 13.7 tys, podróżnych, dzień później 21.4 tys., a wczoraj 24.8 tys.

W woj. lubelskim są cztery przejścia graniczne na granicy z Ukrainą: Dorohusk, Hrebenne, Zosin i Dołhobyczów. Uchodźcy mogą udawać się do punktów recepcyjnych, w których otrzymają niezbędną pomoc - w całym regionie jest ich w sumie 12 (pełna lista TUTAJ). Na każdym przejściu granicznym są także po dwa punkty informacyjne.

Od początku tego tygodnia rośnie także liczba osób, które przekraczają przejście graniczne z Polski do Ukrainy. W poniedziałek było to 11.4 tys., we wtorek 15.4 tys., a w środę 18.4 tys. W sumie, od 24 lutego, odprawiono w tym kierunku 904 tys. podróżnych.