Nie wtorek, a środa. Sławosz Uznański-Wiśniewski musi poczekać na lot w Kosmos

Space X poinformowała na portalu X (dawniej Twitter), że start misji Axiom-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim i trzema innymi astronautami wystartuje w środę, a nie we wtorek jak pierwotnie zakładano. Powodem są prognozowane silne wiatry w korytarzu wznoszenia.

The Ax-4 crew and SpaceX teams completed a full rehearsal of launch day activities ahead of liftoff on Tuesday pic.twitter.com/MEhuTdeuDf