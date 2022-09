Tu trzeba dodać, że takie kursy to dla WORD-ów zarobek. Ministerstwo infrastruktury nie chce ośrodków pozbawić pieniędzy i dlatego pracuje nad nowymi przepisami. Jeżeli zostaną przyjęte, to każdy kierowca który przekroczy 24 punkty zostanie skierowany na kurs. Będzie dłuższy (może trwać 28 godzin) i droższy. Mowa jest o kosztach od 500 zł do 2 tys. złotych.

- To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. To drugi etap wdrażania regulacji, (część przepisów obowiązuje już od 1 stycznia 2022), których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tłumaczy policja i informuje o jeszcze jednej zmianie.

Obecnie punkty karne automatycznie kasują się po roku od ich zdobycia. Teraz będą to dwa lata, ale liczone od momentu opłacenia mandatu.