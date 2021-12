Prace podkomisji smoleńskiej kosztowały ponad 22 mln zł. MON, po wyroku sądu, pokazał senatorowi dane

Pomóż NASA zaplanować kolejną misję na Marsa

Właśnie wystartowały kolejne edycje programu edukacyjnego „Cosmic Challenge”, skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, w których nagrodą jest wyjazd dla zwycięzców do obserwatorium astronomicznego Pic du Midi w Pirenejach. Program realizowany jest przez Fundację „SpaceShip” we współpracy z Obserwatorium Pic du Midi.